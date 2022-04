Kun Twitter hyväksyi Elon Muskin tarjouksen, suositun meemikolikon hinta nousi huimasti. Se nousi noin 30 % verran, ja laski tätä kirjoitettaessa. Miljardöörin tavoitteena on muuttaa somejätti yksityiseksi.

Dogecoin nousee pilviin, koska sen potentiaali maksuvälineenä on kasvanut valtavasti.

Tämä lyhyt artikkeli selvittäää kaikki tiedot Dogecoinista: mikä se on, kannattaako siihen sijoittaa ja parhaat paikat ostaa Dogecoin nyt.

Paybis tukee kryptovaluuttakaupankäyntiä yli 180 maasta ja ennennäkemättömässä 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Alusta tarjoaa alan alhaisimpia vaihtokursseja ja maksuja.

Dogecoinin logossa on Shiba Inu -koira, ja se perustuu koira-aiheiseen Internet-meemiin. Se on avoimen lähdekoodin projekti ja Litecoin-haarukka.

Sen pääasiallinen hyöty on ollut Redditin ja Twitterin tippijärjestelmä, jolla palkitaan käyttäjiä, jotka jakavat tai luovat laadukasta sisältöä. Nyt kun Muskin on määrä johtaa Twitteriä, tämän hyötyominaisuuden odotetaan korostuvan entisestään.

Tällä hetkellä ihmiset voivat saada vinkkejä Dogecoinina hanasta tai osallistumalla sitä käyttävään yhteisöön.

Dogecoin eroaa Bitcoinista monin tavoin, kuten lohkoajan ja louhinnan osalta.

Dogecoinilla on rajoittamaton tarjonta ja yhden minuutin lohkoaika. Louhittavien dogecoinien määrää ei ole rajoitettu.

Mikään ei korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Sekä Digital Coin että GOV Capital odottavat Dogecoinin saavuttavan 0,20 dollaria vuodessa. CryptoNewZ on vieläkin nousevampi ja ennustaa maksimihinnaksi 21 senttiä per token jo tänä vuonna.

