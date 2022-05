Dogecoin (DOGE), suurin meemikrypto, on pudonnut yli 15 % viimeisen 24 tunnin aikana sen jälkeen, kun anonyymi valas siirsi 250 miljoonaa DOGE:a, josta puolet meni Robinhoodille.

Kirjoitushetkellä DOGE kävi kauppaa 0,07903 dollarissa, mikä on 15,51 % lasku sen jälkeen, kun se nousi päivittäisestä korkeimmasta 0,09932 dollarista.

Puolet summasta siirrettiin Robinhoodille

Suuria Dogecoin-siirtoja seuraavan tilin, @DogeWhaleAlertin, twiitin mukaan suoritettiin kaksi tapahtumaa, joista kumpikin ylitti 100 miljoonaa eli 110 614 220 ja 139 261 848 meemikolikkoa, kumpikin arvoltaan 8 497 274 dollaria ja 19 625 dollaria.

Toinen 139 261 848 Dogecoinin transaktio siirrettiin Robinhoodille, suosittuun yhdysvaltalaiseen kaupankäyntisovellukseen, jonka avulla asiakkaat voivat sijoittaa osakkeisiin ja kryptoihin, kuten Bitcoin, DOGE, Ethereum, Bitcoin Cash, Shiba Inu, Solana ja muihin suosittuihin kolikoihin.

Aiemmin tänä vuonna palvelu alkoi myös antaa asiakkaille mahdollisuuden käyttää paikallisia kryptolompakoita digitaalisten valuuttojen tallettamiseen ja nostamiseen.

Eilen U.Today raportoi, että Robinhoodilla oli 40 998 170 618 DOGE:a (arvo 4 390 002 113 dollaria) asiakkailleen, mikä on noin 30,90 % DOGE:n kiertokulusta.

DOGE:n viimeaikaiset toiminnot

Terra UST:n tappion ja Bitcoinin laskutrendin jälkeen, Dogecoin on myös käynyt kauppaa sivusuunnassa.

Tällä hetkellä DOGE on 89,29 % pienempi kuin se oli viime vuonna 8. toukokuuta, jolloin se nousi 0,7376 dollariin sen jälkeen, kun Elon Musk, Teslan toimitusjohtaja ja SpaceX:n omistaja, kutsui itseään ”Dogefatheriksi” Twitterissä.

Muskin esiintyminen amerikkalaisessa televisiossa johti kuitenkin massiiviseen DOGE-myyntiin, mutta putosi kolmen päivän jälkeen 0,45 dollariin.

Teslan pomo on ollut suuri DOGE-fani ja hän on maininnut tokenin pari kertaa Twitter-viesteissään, mikä on aiheuttanut tokenin hinnan nousuun. Ajan myötä hänen twiittiensä vaikutus alkoi kuitenkin himmentyä ja aiheutti toisinaan lyhytaikaisen nousun tokenin hintaan.

Tämän vuoden tammikuussa Tesla Company alkoi vastaanottaa Dogecoin-maksuja valituista tuotteista verkkokaupoissaan. Musk kuitenkin kommentoi muutosta sanomalla, että tämä oli vain kokeilu ja saa nähdä kuinka se etenee.