Dogecoin vs Shiba Inu: Kumpi meemikolikko on parempi ostos?

Dogecoin ja Shiba Inu ovat maailman suurimpia meemikolikoita. Molempien yhteenlaskettu markkina-arvo on 33,3 miljardia dollaria. Tämä tekee niistä suurempia kuin useat tunnetut yritykset, kuten Carmax, Chegg, Wayfair, Carvana tai SoFi. Dogecoinin hinta on pudonnut yli 81 % kaikkien aikojen ennätyksestään, kun taas Shiba Inu on laskenut yli 70 %. Joten kumpi niistä olisi parempi hankinta, DOGE vaiko SHIB?

Tapaus Shiba Inu

On useita syitä siihen, miksi Shiba Inu on parempi osto kuin Dogecoin. Ensinnäkin SHIB näyttää olevan suositumpi kuin Dogecoin. Tiedot osoittavatkin, että SHIB on toiseksi suosituin kryptovaluutta sosiaalisessa mediassa Bitcoinin jälkeen. Se on myös yksi maailman eniten pidetyistä kryptovaluutoista. Siksi on todennäköistä, että nämä tekijät auttavat nostamaan sitä korkeammalle tulevaisuudessa.

Toiseksi ja mikä tärkeintä, Shiba Inu on siirtynyt pelkästä meemikolikosta DeFi-alustaksi. Vuonna 2021 kehittäjät lanseerasivat ShibaSwapin, all-in-one-alustan kolikoiden vaihtamiseen ja tuoton saamiseksi, panostamalla ja tarjoamalla likviditeettiä.

Alustan mukaan sen kokonaisarvo on nyt lukittu yli 100 miljoonaan dollariin (TVL). Tämä summa on hieman pienempi kuin Cardanon, joka on kuitenkin suurempi alusta, jolla on yli 300 miljoonaa dollaria. Lisäksi ihmiset voivat lyödä ja käydä kauppaa NFT:illä alustalla. Siksi on todennäköistä, että sen DeFi-alusta pärjää hyvin.

Lisäksi Shiba Inu -kehittäjät ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan julkaista metaversumi -työkaluja laajentaakseen sitoutumistaan. Nämä aloitteet todennäköisesti nostavat Shiba Inun hintaa jyrkästi. Mikä tärkeintä, Shiba Inun omistajat ovat tasaisemmin jakautuneet.

Tapaus Dogecoin

Toisaalta on useita syitä siihen, miksi Dogecoin on parempi sijoitus kuin Shiba Inu. Ensinnäkin Dogecoinia pidetään meemikolikko-teollisuuden edelläkävijänä. Tämän seurauksena monet ihmiset uskovat, että sillä on paremmat mahdollisuudet saada maailmanlaajuista hyväksyntää kuin Shiba Inulla. He vetoavat Bitcoinin menestykseen tukeakseen kantaansa. Mieti, mitä Mark Cuban sanoi DOGEsta :

”Ja sitten on dogecoin, mikä on vain hauska. Mutta outo puoli siinä on se, että se muuttui kryptovaluuttavitsistä joksikin, josta on tulossa digitaalinen valuutta.”

Lisäksi Dogecoinia mainostaa Elon Musk, maailman rikkain henkilö. Se, että hän pitää kolikkoa hallussaan, nähdään keinona vahvistaa sen olemassaoloa. Shiba Inun kannattajat näkevät tämän kuitenkin kolikon negatiivisena katalysaattorina, koska hän voi muuttaa mieltään.

Siksi mielestäni Shiba Inu on parempi sijoitus kuin Dogecoin, yksinkertaisesti koska se on laajentanut käyttötapaansa.