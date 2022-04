Dogecoin (DOGE) on onnistunut erittäin hyvin yhdistämään joitain tänä vuonna kärsimiään tappioitaan. Mutta vaikka olemme nähneet tämän vahvan nousutrendin hidastuvan hieman viime päivinä, DOGE näyttää keskittyvän ratkaisevan kysyntäalueen ympärille. Tässä yksityiskohdat:

DOGE:n hintatoiminta on pomppinut 0,127 dollarin ja 0,137 dollarin kysyntäalueen välillä

Kyseinen konsolidointi voisi tarjota potentiaalisen, lähes 35 prosentin nousun, lähitulevaisuudessa

Mutta meemikolikon arvon olisi oltava yli 0,127 dollaria, jotta tämä voisi tapahtua

Tietolähde: TradingVIEW

Dogecoin (DOGE) – Mitä odottaa seuraavaksi

Vahvistuttuaan 0,127 ja 0,137 dollarin välillä näyttää siltä, että DOGE on valmis nousuun. Kolikko on jo vahvassa nousutrendissä, ja on todennäköistä, että se yrittää testata 0,20 dollaria lähitulevaisuudessa. Tämä tuottaisi lähes 40 prosentin voiton.

Lisäksi meemikolikko näyttää nauttivan hyvin pitkästä härkäjuoksusta. Vaikka pientä volatiliteettia on ollut siellä täällä, maaliskuun alusta lähtien DOGE on noussut noin 50 %. Odotamme tämän trendin jatkuvan.

Siitä huolimatta härkien haaste tällä hetkellä on säilyttää 0,127 dollarin tuki. Toistaiseksi näyttää siltä, että tämä tehdään melko helposti, ellei markkinoilla tapahdu jotain suurta. Uskomme myös, että nousun yläraja on 0,20 dollaria. Kun DOGE saavuttaa tämän hinnan, se vetäytyy, kun härät ottavat voitot.

Pitäisikö DOGEa harkita nyt?

Dogecoin (DOGE) käy tällä hetkellä kauppaa tärkeällä kysyntäalueella. Jos haluat ostaa sen, nyt olisi oikea aika. Mutta lyhyen aikavälin strategia on vähemmän riskialtis.

Itse asiassa jokaisen ostajan olisi hyvä tarkastella 0,20 dollaria viimeisenä poistumiskohtana. Sijoittajille, jotka haluavat pitää DOGEa pidempään, ei huolta. Voit silti ostaa sitä nyt ja unohtaa sen hetkeksi.