Dogecoinin hinta on noussut jyrkästi sijoittajien kiihtyessä Elon Muskin Twitterin hankinnasta . Noustuaan usean viikon huipulle tiistaina, 0,1715 dollariin, kolikko on pudonnut 20 %. Dogecoinin arvo on 0,1381 dollaria, jolloin sen kokonaismarkkina-arvo on noin 18 miljardia dollaria.

Epäilyjä Elon Muskin Twitter-ostosta

Maanantaina Twitter ilmoitti hyväksyneensä sen, että Teslan ja SpaceX:n toimitusjohtaja Elon Musk ostaa Twitterin. Kaupan sovittu hinta oli 54 dollaria osakkeelta, mikä antaisi yhtiön arvoksi yli 44 miljardia dollaria.

On kuitenkin olemassa huoli siitä, toteutuuko sopimus. Ensinnäkin Twitterin osakekurssi käy 49 dollarissa, mikä on hankintahintaa alhaisempi. Yhtiön arvo on tällä hetkellä noin 37 miljardia dollaria, mikä on yli 7 miljardia dollaria alle sen hankintahinnan.

Uskotaan, että Elon Musk eroaa sopimuksesta ja maksaa miljardin dollarin erotusmaksun. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että Twitterin ostamisella on ei-toivottuja seurauksia Teslalle ja muille Muskin omistamille yrityksille.

Ensinnäkin Teslan suurin markkina-alue on Kiina, jossa se myös omistaa suuren tehtaan. Yritys ostaa myös suurimman osan tuotantopanoksestaan Kiinasta. Nyt Kiina on maa, joka tunnetaan sananvapauden tukahduttamisesta. Siksi onkin todennäköistä, että se voisi rankaista Muskia epäsuotuisista twiiteistä.

Siksi Dogecoinin hinta on romahtanut lisääntyvän pelon vuoksi siitä, että Musk ei ostakaan Twitteriä. Useimmat sijoittajat uskovatkin hankinnan sulkeutumisen olevan ainoastaan hyvä asia Dogecoinille, koska Musk on vannonut lisäävänsä sen maksuvaihtoehdoksi.

Dogecoin – hinnan ennuste