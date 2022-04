Dogelon Mars (ELON) edelleen haavoittuvainen rallista huolimatta

Kahden viime viikon aikana Dogelon Mars (ELON) on raportoinut jyrkän elpymisen maaliskuun pohjalukemista. ELON, kuten monet muutkin markkinoilla olevat kolikot, ratsastaa sijoittajien parantuneen tunnelman nousuaalloilla. Mutta näyttää siltä, että ELON on erittäin haavoittuvainen suurelle myynnille. Tässä faktat:

Viimeisten kahden viikon voimakkaan nousun jälkeen, ELON on nyt pysähtynyt

Meemikolikko on sittemmin menettänyt lähes 30 % arvostaan verrattuna maaliskuun korkeimpaan hintaansa

Todennäköisesti laskutrendi jatkuu myös tulevina viikkoina

Tietolähde: Tradingview

Dogelon Mars (ELON) – Mitä odottaa?

Tiesimme, että oli ainoastaan ajan kysymys, milloin ELON-ralli menettäisi hieman tehoaan. Mutta näyttää siltä, että meemikolikko kääntyy odotettua nopeammin. Ponnahdettuaan 0,0000014 dollariin, ELON kävi kauppaa korkeimmalla tasollaan tänä vuonna, ja se oli onnistunut murskaamaan useita keskeisiä vastusalueita.

Mutta viimeaikainen vetäytyminen on huolestuttava. Esimerkiksi meemikolikko on pudonnut noin 30 % maaliskuun huipuistaan. Vielä huolestuttavampaa on, että se on pudonnut alle 0,0000012 dollarin, joka on tärkeä tukialue, jota härät eivät kestäneet.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että hinta on vahvistumassa erittäin vaatimattomilla tappioilla viimeisen 24 tunnin aikana. Jos härät löytävät tarpeeksi kysyntää, 0,0000012 dollaria on seuraava kohde. Jos hintaa ei ylitetä, uusi takaisinveto on todennäköinen.

Miten pelata Dogelon Mars (ELON)?

Meemikolikot ovat erittäin hankalia, koska ne voivat heilahtaa ylös ja alas hyvinkin nopeaan. ELONin kannalta tässä on kuitenkin kyse lyhytaikaisesta pelistä. Toistaiseksi kolikko on pudonnut alle 0,0000012 dollarin.

Jos härät pystyvät jotenkin nostamaan hinnan tämän yläpuolelle, kannattaa harkita ostamista. ELON lisää arvoonsa vähintään 35 % tämän vastuksen yläpuolella, ennen mahdollisia takaiskuja. Mutta nyt on vain liian suuri riski ostaa.