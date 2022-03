ECOMI (OMI) näyttää elpyvän jyrkästi, saavutettuaan kahden viikon pohjan viime viikon alussa. Kaikki tämä vaikka markkinoilla on jatkuvasti lisääntynyttä epävakautta. Mutta kuinka pitkälle hinta voi todellisuudessa mennä? Tässä muutamia kohokohtia:

ECOMI (OMI) on raportoinut lähes 20 prosentin noususta sen jälkeen, kun se saavutti kahden viikon pohjan viime tiistaina.

Kolikko on myös 25 ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Kirjoitushetkellä ECOMI (OMI) oli 0,004253 dollarissa, mikä on noin 5 % lasku päivän aikana.

Tietolähde: Tradingview

ECOMI (OMI) – Hintaennuste ja -analyysi

Kahden viimeisen viikon aikana nähty jyrkkä elpyminen näyttää työntäneen ECOMI:n (OMI) nousevalle alueelle. Ensinnäkin kolikon kauppa käy nyt selvästi yli 25 ja 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon. Tämä voi viitata siihen, että saatamme nähdä tulevina päivinä jatkuvan nousujohteen.

Myös MACD on nyt neutraalin alueen yläpuolella, mikä viittaa siihen, että hintavauhti on nousussa. ECOMI:n (OMI) on kuitenkin voitettava erittäin tärkeä 0,48 dollarin ylärajavastus. Vaikka tämä ei ole mahdotonta, kolikko on hylätty tällä alueella useita kertoja.

Ja kun otetaan huomioon markkinoiden epävakaus tällä hetkellä, riskit ovat yksinkertaisesti valtavat. Mutta näkemämme nouseva suuntaus saattaa viedä ECOMI:n (OMI) pidemmällä aikavälillä eteenpäin.

Onko ECOMI (OMI) hyvä voimavara?

Singaporessa sijaitseva ECOMI (OMI) keskittyy digitaalisiin keräilyesineisiin. Ajattele sitä yhtenä parhaista NFT-alustoista. Hankkeessa on myös VeVe NFT -markkinapaikka, jossa käyttäjät voivat ostaa ja myydä keräilyesineitä.

Koska NFT:n odotetaan kasvavan tulevina vuosina entisestään, ECOMI (OMI) kasvaa niiden mukana. Siksi pitkäaikaisilla sijoittajilla on paljon mahdollisuuksia saada suuria tuottoja.