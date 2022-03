EKP:n johtokunnan jäsenen, Fabio Panettan, huomautukset tulevat vain päivää ennen EU:n äänestystä, joka todennäköisesti ottaa käyttöön KYC/AML-tarkistukset kaikille kryptotransaktioille

Euroopan keskuspankki harkitsee edelleen keskuspankin digitaalista valuuttaa (CBDC) eli digitaalista euroa. Hankkeessa on edistytty, neuvotteluja on käyty vuodesta 2020 lähtien ja se on kiihtynyt viime kuukausina.

Yksi keskeisistä huolenaiheista on edelleen yksityisyyden suojan tarpeen ja EU:n rahoitussäännösten ja -politiikkojen noudattamisen välinen kompromissi. Vaikka EKP haluaa parempaa säännösten noudattamista, virkamies on kertonut lainsäätäjille, että ehdotetun digitaalisen euron käyttöönotto voisi mahdollistaa "jossakin määrin yksityisyyden" käyttäjille.

Ei vieläkään "täyttä nimettömyyttä"

Digitaalisen euron käyttäjien on noudatettava tuntemasi asiakkaasi (KYC) -tarkastuksia sekä rahanpesun vastaisia (AML) sääntöjä.

Näitä vaatimuksia ei kuitenkaan ehkä ole hakattu kiveen pienten maksujen osalta, EKP:n johtokunnan jäsen, Fabio Panetta, sanoi keskiviikkona.

"Täysi nimettömyys ei ole varteenotettava vaihtoehto julkisen politiikan näkökulmasta”, Panetta sanoi EU-parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Panettan mukaan täydellisen yksityisyyden mahdollistaminen keskuspankin digitaalisen valuutan avulla, avaisi laittomien liiketoimien järjestelmäriskit.

"Lisäksi se tekisi käytännössä mahdottomaksi rajoittaa digitaalisen euron käyttöä sijoitusmuotona", hän lisäsi.

"Yksinkertaistettu rahanpesun torjunta" pienille maksuille

EKP:n johtaja selitti, että rahoitusvakauden turvaamiseksi, nimettömien transaktioiden kieltäminen on välttämätöntä. Mutta pieni "tauko" rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan (CFT) normeihin saattaa kuitenkin tulla, jos kyseessä olevat summat olisivat vähäisiä.

"Suurempaa yksityisyyttä voitaisiin harkita pienemmissä online- ja offline-maksuissa", Panetta sanoi keskiviikkona pitämässään puheessa. "Näihin maksuihin voitaisiin soveltaa yksinkertaistettuja AML/CFT-tarkastuksia, kun taas arvokkaammat liiketoimet pysyisivät vakiovalvonnan alaisia", hän lisäsi.

EKP:n virkailijan huomautukset tulivat vain päivää ennen kuin EU:n lainsäätäjät äänestävät ehdotuksesta, jolla pyritään poistamaan nimettömät kryptomaksut – jopa pienistä liiketoimista. Äänestystä odotetaan torstaina.

Jos se hyväksytään, se tarkoittaisi, että jokaisen kryptotapahtuman olisi noudatettava KYC-, AML- ja CFT-tarkistuksia.