ApeCoin (APE) on saanut nousuvauhtia sen jälkeen, kun Elon Musk, Teslan toimitusjohtaja ja SpaceX:n omistaja, vaihtoi Twitter-profiilikuvansa useiden Bored Ape non-fungible token (NFT) -merkkien kokoelmaksi. Kollaasin keskiosassa oli harvinainen BAYC-kappale kultaisella turkiksella.

Kirjoitushetkellä APE kävi kauppaa 15,81 dollarissa, ollen 3,25 % verran nousussa, 17,55 dollarin päivittäisen huipputason jälkeen. Muskin liike on auttanut kolikkoa murtamaan sen kokeman laskutrendin. Lisäksi Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) NFT-malliston myynti kasvoi kuvan vaihdoksen jälkeen.

Musk kommentoi kuvaa sanoen ” se vaikuttaa jotenkin vaihtokelpoiselta (fungible)”.

Huhtikuu on ollut yksi APE:n parhaista kuukausista, kun treidaajat odottavat Yuga Labsin, Bored Ape Creatorin ja uuden Otherside-nimisen metaversumien lanseerausta, vaikka tokenin hinta jatkoi laskuaan huolimatta Yuga Labsin pyrkimyksistä ylläpitää token-rallia.

Muskin siirto herättää jo kiistaa. Esimerkiksi Sothebysin huutokauppakamarin digitaalisen taiteen johtajan, Michael Bouhanna, oli sitä mieltä, että Musk käytti kuvaa ilman heidän lupaansa, ja vaati siitä tunnustusta tai yrityksen poistamista.

@elonmusk as much I admire your work I’d like you to remove your pfp that I created for our Sotheby’s sale. Or you credit me 😂. Happy to send you the original file minted with the buyer approval 🫡 pic.twitter.com/e83ZyxWGH5

— Michael Bouhanna (@michaelbouhanna) May 4, 2022