Elrond Network on viime aikoina käynyt läpi useita onnistuneita kehityskulkuja, jotka heijastavat sen hintaa. Eilen kävi ilmi, että verkosto oli ostanut Capital Finance Servicesin, joka kuuluu maailmanlaajuisesti tunnettuun ja aktiiviseen Twispay-brändiin, sähköisen rahan laitos.

Tämä lyhyt artikkeli selvittää mikä Elrond on, kannattaako se ostaa ja mitkä ovat parhaat paikat ostaa Elrond tänään.

Parhaat paikat ostaa Elrond nyt

Binance

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta EGLD Binance tänään

KuCoin

KuCoin on maailmanlaajuinen kryptovaluutta vastineeksi lukuisia digitaalisten hyödykkeiden ja cryptocurrencies. Käynnistettiin syyskuussa 2017 KuCoin on kasvanut yhdeksi suosituimmista salauksen vaihtoa ja on jo yli 5 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää yli 200 maassa ja alueella. Mukaan Alexa liikennettä ranking, KuCoin kuukausittainen ainutlaatuinen vierailu sijoittuu top 5 maailmanlaajuisesti.

Osta EGLD KuCoin tänään

Mikä Elrond on?

Elrond on lohkoketjuprotokolla, joka pyrkii tarjoamaan erittäin nopeita tapahtumanopeuksia käyttämällä shardingia. Projekti kuvaa itseään uuden internetin teknologiaekosysteemiksi, joka sisältää fintechin, hajautetun rahoituksen ja esineiden internetin.

Sen älykkäiden sopimusten toteutusalustan kerrotaan pystyvän 15 000 tapahtumaan sekunnissa, kuuden sekunnin viiveellä ja 0,001 dollarin tapahtumakululla.

Lohkoketjussa on natiivi eGold-token, jota käytetään verkkomaksujen maksamiseen, panostamiseen ja validaattoreiden palkitsemiseen.

Elrond kuvaa itseään blockchain-alustaksi uudelle Internet-taloudelle, hajautetuille sovelluksille ja yrityskäytölle.

Sen tärkein myyntivaltti on sen korkea skaalautuvuus, jonka mukaan se on ensimmäinen lohkoketjuverkko, jossa tila, verkko ja tapahtuman jakaminen on toteutettu.

Pitäisikö Elrond ostaa tänään?

Mikään ei korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Elrond – hintaennuste

Julkaisuhetkellä yhden EGLD:n kauppahinta oli noin 150 dollaria. Trading Beasts on nousujohteinen ja ennustaa, että se voi nousta yli 190 dollariin vuoden loppuun mennessä. GOV Capital on vielä optimistisempi. He ennustavat 634 dollarin hintaa tämän vuoden loppuun mennessä.

Elrond sosiaalisessa mediassa