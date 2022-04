Nähtyään suuren myynnin vuoden alussa, The Near Protocol (NEAR) näyttää toipuneen täysin. Itse asiassa kolikko alkoi kuroa tappioita hyvissä ajoin ennen koko markkinan elpymistä ja on sittemmin säilyttänyt tämän nousutrendin. Tässä joitain yksityiskohtia:

Helmikuun lopusta lähtien, NEAR on noussut tasaisesti

Kolikko on rikkonut prosessin aikana useita tärkeitä vastusalueita

Mutta pitkien positioiden lisääntynyt purkaminen voi koitua altcoinin kohtaloksi

Tietolähde: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – riskien ymmärtäminen

Tasainen hyppy, jonka NEAR on raportoinut helmikuun lopusta lähtien, on ollut varsin vaikuttava. Kolikon kauppa käy nyt selvästi yli sen 200 ja 50 päivän yksinkertaisten liukuvien keskiarvojen, mikä viittaa nousuvauhtiin.

Itse asiassa NEAR on yksi harvoista 20 parhaan kolikoista, joka on onnistunut rikkomaan 200 päivän SMA-linjan. RSI osoittaa myös, että lisää nousua on tulossa. Kolikon arvo voi ylittää 20 dollaria lähipäivinä. Mutta tästä vaikuttavasta nousutrendistä huolimatta on yksi asia, jonka pitäisi saada sijoittajat huolestumaan.

Coinglassin toimittamien tietojen mukaan pitkien positioiden selvitystila on lisääntynyt merkittävästi. Tämä tarkoittaa pohjimmiltaan sitä, että sijoittajat, jotka olivat ostaneet NEARin pitääkseen sitä pitkään, ovat jo poistuneet. Jäljellä on nyt valtava osa lyhyitä positioita, jotka ovat erittäin alttiita voiton tavoittelemiselle. Jos näin tapahtuu, mikä on suoraan sanottuna erittäin todennäköistä, NEAR:n raportoima nousutrendi hidastuu merkittävästi.

Miksi NEAR pitäisi ostaa?

Kyseisestä laskuriskistä huolimatta, NEAR on edelleen nousujohteinen, ja sillä on erittäin hyvät mahdollisuudet saada lisää voittoja lähitulevaisuudessa ennen vetäytymistään. Olisi kuitenkin parasta lukita voitot, kun kolikko koskettaa 20 dollaria. Tämä edustaa edelleen noin 25 prosentin nettovoittoa nykyisestä hinnasta.