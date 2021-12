Poocoin oli huipussaan yli 8 dollarissa tämän vuoden toukokuussa, mitä seurasi dramaattinen pudotus. Se on kuitenkin ollut yllättävän vakaa siitä lähtien, kun sen arvo on ollut 2,26 dollarissa. Poocoin on noussut 1,36 % viimeisen 24 tunnin aikana. Kyseinen Binance Smart Chainin token on yhtä luotettava ja ennakoitavissa kuin se, jonka mukaan se on nimetty. Haluatko tietää, mistä ostaa Poocoinia? Lue lisää saadaksesi selville. Meillä on kertoa sinulle kaikki siitä miten ja missä sen voi tehdä.

Mikä on POOCOIN?

PooCoin-sovellus tarjoaa kaavioiden ja salkkujen hallinnan Binance Smart Chainille ja pyrkii parantamaan olemassa olevia DEX-malleja useilla tavoilla. Sen pääasiallisena tavoitteena on kilpailla Uniswapin kanssa, jota käytetään kolikoiden vaihtoon Ethereumissa, sekä PancakeSwapin, jota käytetään kolikoiden vaihtoon Binance Smart Chainissa. Molemmilla hajautetuilla pörsseillä on alkuperäiset analytiikkarajapinnat, mutta niiden toiminnallisuus on PooCoinin tekijöiden mukaan rajoitettu. He uskovat myös, että DEX-pörssit näyttävät huonosti hintaliikkeitä tai yksittäisiä tapahtumia.

Pitäisikö minun ostaa POOCOIN tänään?

Nimestään huolimatta PooCoin voi olla varsin lupaava sijoitus. Analysoi kaikki hintaennusteet tarkkaan. Tarkkaa arviota on erittäin vaikea saada, varsinkin pitkälle aikavälille.

POOCOIN hintaennuste

Hintaennuste on nousujohteinen. Alustan mukaan PooCoinin hinta tulee olemaan vähintään 3,35 dollaria vuonna 2022. Se voi nousta enintään 4,10 dollariin. Vuonna 2023 PooCoinin hinnan odotetaan nousevan vähintään 5 dollariin ja enintään 6 dollariin. Seuraavana vuonna tekninen analyysi osoittaa, että yhden PooCoinin arvo voi nousta jopa 8,66 dollariin.

