Kryptovaluuttamarkkinat jatkavat hienosti alkanutta viikkoa, tärkeimpien kryptovaluuttojen ollessa tällä hetkellä vihreällä.

Laajemmat kryptomarkkinat jatkavat erinomaista viikon alkuaan lisäämällä lähes 2 % kokonaismarkkina-arvoonsa. Kirjoitushetkellä kryptovaluuttojen markkina-arvo on yli 1,9 biljoonaa dollaria.

Se voi pian ylittää 2 biljoonan dollarin rajan, jos nykyinen markkinavauhti säilyy. Bitcoin on edelleen markkina-arvoltaan johtava kryptovaluutta, ja tällä hetkellä sen kauppa käy yli 41 000 dollarilla kolikkoa kohden.

Ether, markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta, on myös menestynyt hyvin viimeisen 24 tunnin aikana. ETH:n kauppa on tällä hetkellä yli 3 100 dollaria kolikkoa kohden, mikä on tälle päivälle yli 2 % nousu.

Viimeisten seitsemän päivän aikana ETH on lisännyt arvoaan lähes 3 %, mikä tekee siitä yhden heikosti menestyneimmän 10:n parhaan kryptovaluutan joukossa markkina-arvollaan mitattuna.

Tällä hetkellä vallitsevan nousutrendin myötä, Ether voi kuitenkin saada lisää voittoja tulevina tunteina ja päivinä. Kryptovaluutta voisi kohdistaa suuntansa 3 500 dollarin vastustasoon lyhyellä aikavälillä.

Tarkasteltavat avaintasot

ETH/USD-parin 4-tunnin kaavio on tällä hetkellä neutraali, koska Etherin jatkuva positiivinen kehitys kumoaa muutama päivä sitten kirjatut tappiot. Tekniset indikaattorit osoittavat, että Etherin hintatoiminta on tällä hetkellä paranemassa.

MACD-viiva on neutraalin alueen ympärillä, mikä osoittaa, että ether ei ole enää laskevalla alueella. 14 päivän suhteellinen voimaindeksi (58) osoittaa, että ETH voi päästä yliostetulle alueelle, jos nykyinen markkinavauhti jatkuu.

Kirjoitushetkellä ETH:n kauppahinta oli 3 100 dollaria kolikkoa kohden. Jos härät pysyvät hallinnassa, se voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason, 3 227 dollaria, ennen päivän loppua. Toisen suuren vastustason 3 350 dollarissa, pitäisi kuitenkin rajoittaa nousevaa liikettä lyhyellä aikavälillä.