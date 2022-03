Kryptomarkkinat ovat yleensä olleet hyvin riskialttiit. Vaikka olemme nähneet paljon volatiliteettia, yleinen trendi markkinoilla on pysynyt laskussa. Ethereum Classic (ETC) on yksi niistä kolikoista, joihin tämä on vaikuttanut, ja näyttää siltä, että kolikolla on tällä hetkellä hyvin vähän nousuvauhtia. Tässä joitain kohokohtia:

ETC on onnistunut pitämään hintatoiminnan 25 dollarin tuen yläpuolella, toistaiseksi.

Tokenilla käydään tällä hetkellä kauppaa 26,56 dollarissa, käytännössä ennallaan viimeisen 24 tunnin aikana.

Tästä huolimatta ETC on edelleen erittäin alttiina myyntipaineille.

Tietolähde: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Mihin hinta menee?

Katsaus hintakehitykseen viime päivinä viittaa siihen, että ETC käy kauppaa symmetrisen kolmion sisällä. Tämä tarkoittaa, että kolikko värähtelee tuen ja vastuksen välillä, lähes samassa tahdissa. Joten vaikka ETC pystyisi jotenkin rakentamaan ylöspäin suuntautuvan liikeradan, kolikko todennäköisesti vetäytyisi takaisin 28 dollariin ja palaisi 25 dollarin tukeen.

Tästä syystä koemme, että nousuvauhtia on tällä hetkellä hyvin vähän. Mutta jopa tämän symmetrisen kolmion kanssa, ETC on edelleen erittäin alttiina myyntipaineille. Itse asiassa nykyisen markkinoiden epävakauden vuoksi on erittäin kohtuutonta odottaa ETC:n pitävän 25 dollarin tukea tulevina päivinä. Tämän seurauksena uskomme, että ainoa tapa, jolla symmetrinen kolmio katkeaa, on, jos ETC menee laskutrendiin.

Miksi Ethereum Classic kannattaisi kuitenkin ostaa?

Useimpien sijoittajien on aina vaikea ostaa kolikoita, jotka näyttävät pysähtyneen tai joilla ei näytä olevan tarpeeksi nousuvauhtia. Loppujen lopuksi kryptosijoittajille on kuitenkin tärkeintä pitkän aikavälin näkymät.

Vaikka juuri nyt Ethereum Classic (ETC) näyttää kamppailevan nousujohteisen vauhdin kanssa, keskipitkällä ja pidemmällä aikavälillä kolikko tuottaa edelleen arvoa sijoittajille.