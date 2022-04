Ethereum Classic (ETC) on toiminut varsin vaikuttavasti viimeisen kuukauden aikana. Kolikko on onnistunut nousemaan vuotuiselta pohjaltaan ja saavuttamaan uuden huipun. Yhdessä vaiheessa se testasi 60 dollaria, mikä oli valtavaa. Mutta ETC näyttää laskeneen siitä lähtien. Tässä joitain keskeisiä kehityssuuntia:

Noustuaan huippuunsa, noin 54 dollariin, viime viikkoina, kolikko on menettänyt noin 20 % arvostaan

ETC on myös kamppaillut löytääkseen nousuvauhtia ja jatkaa kauppaa sivusuunnassa

Kolikon edessä on todellinen riski trendin kääntymisestä, mikä voi painaa hintoja edelleen alas

Tietolähde: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Onko trendin kääntyminen tulossa?

ETC:n viimeaikainen noususuhdanne on suurelta osin perustunut Ethereumin louhijoihin, jotka ostavat kolikkoa Ethereum 2.0:aa odotellessaan. Itse asiassa ETH:n ja ETC:n välistä kehitystä seuratessa on selvää, että kysyntä on suosinut pitkälti Ethereum Classicia.

Esimerkiksi ETH on ollut maaliskuun puolivälistä lähtien massiivisessa noususuhdanteessa, ja se on noussut noin 30 prosenttia. Samana aikana ETC on noussut lähes 80 %. Pohjimmiltaan ETC on kehittynyt kaksi kertaa paremmin kuin ETH. Tämä nousutrendi on kuitenkin kääntymässä ja vieläpä nopeasti.

Esimerkiksi ETC ei ole rallista huolimatta onnistunut rikkomaan 200 päivän SMA-linjaa. Myös 50 päivän SMA-linjan (jonka yläpuolella ETC on nyt) ja 200 päivän SMA-linjan välinen etäisyys on hyvin suuri. Tämä viittaa yleensä hidastuneeseen nousujohteiseen vauhtiin. Odotamme ETC:n vetäytyvän jyrkästi, ja kun se rikkoo 38 dollarin tuen, lasku on paljon suurempi.

Kannattaako ETC ostaa?

Tällä hetkellä näyttää siltä, että kolikko on menettänyt nousupotentiaalinsa. Ei kannata ostaa omaisuutta, jonka trendi kääntyy.

Hyvä sääntö olisi antaa sille noin viikko aikaa. Jos 38 dollaria rikotaan, tulee myyntikausi, jonka jälkeen hinta konsolidoituu. Silloin olisi paras aika ostaa.