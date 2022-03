Ethereum Classic (ETC) on ollut yksi tärkeimmistä krypto-esiintyjistä viimeisen 7 päivän aikana. Asiantuntijat väittävät, että suuri osa tästä noususta on aiheutunut Ethereum Proof of Work -louhijoiden voimakkaasta siirtymisestä ETC:hen. Tässä on mitä tiedämme:

Ethereum Classic (ETC) on kasvanut lähes 80 % viimeisen 7 päivän aikana.

Ethereum Proof of Stake -louhijat siirtyvät massoittain ETC:hen.

Vitalik-johtoketju aikoo julkaista Proof of Stake Ethereum 2.0:n

Tietolähde: Tradingview

Miten Ethereum 2.0 muokkaa ETC:tä?

Viime viikolla nähdyn äkillisen ETC-hypyn odotetaan jatkuvan. Itse asiassa monet asiantuntijat uskovat, että mitä nopeammin pääsemme Ethereum 2.0:aan, sitä korkeammalle ETC nousee. Tämänhetkisten arvioiden mukaan Ethereumin odotetaan siirtyvän täysin kohti Proof of Stakea vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämä tarjoaa kryptosijoittajille valtavia mahdollisuuksia ansaita.

"Odotamme koko toimialalle panostamisesta suurta liiketoimintaa", sanoo David Lawant, Bitwise Asset Managementin tutkimusjohtaja. Yrityksellä on yli 1,3 miljardin dollarin arvosta omaisuutta, mukaan lukien kryptosalkku. Puhutaan myös siitä, että Ethereumin ja muiden ketjujen tokenomiikka hallitsee kryptosijoituksia.

"Tokenomiikka tulee näyttelemään valtavaa osaa maailman tulevassa kaupankäynnissä lohkoketjujen ollessa kuljettajan paikalla", sanoo HollaExin Adrian Pollard.

Mutta siirtyminen kohti ETC:tä voi myös painostaa Ethereumia itseään. Äskettäin ETH onnistui nousemaan yli 3 000 dollarin, pysyen siellä muutaman päivän. Siirtyminen kohti Ethereum 2.0:aa on todennäköisesti hieman epävakaata, mutta lopulta ETH:n pitkän aikavälin arvo on edelleen lupaava.

Onko Ethereum Classic (ETC) hyvä ostos?

Siirtyminen kohti Ethereum 2.0:aa valmistuu tänä vuonna, joten siihen on vielä paljon aikaa. Odotamme ETC:n jatkavan nousuaan tänä aikana. Joten ainakin lyhyellä aikavälillä kolikko on todellakin ostamisen arvoinen. Voimme saada erittäin suuria voittoja ennen vuoden loppua.