Ethereum Classicin hintaennuste: ETC näyttää tasaantuneen samalla kun Metacade (MCADE) jatkaa nousuaan

Web3 on jatkuvasti laajeneva ala, ja kryptojen hintakehityksellä on tapana suosia hankkeita, jotka kykenevät sopeutumaan nopeasti muuttuvaan ympäristöön. ETC on klassinen esimerkki hankkeesta, joka on jäänyt muista jälkeen, koska se ei ole kyennyt skaalautumaan muun toimialan mukana.

Sen sijaan uusin Ethereum-lohkoketju (ETH) jatkaa kasvuaan. Näiden kahden Ethereum-lohkoketjun väliltä löytyy joitakin keskeisiä eroja, kuten se, että ETH:ssa toimii nopeasti kasvavia projekteja, joista Metacade on yksi esimerkki.

Mikä on Ethereum Classic?

Ethereum Classic (ETC) on kryptovaluutta, joka syntyi Ethereumin lohkoketjun haarautumisen seurauksena. Toisin kuin Ethereum (ETH), Ethereum Classic ei tue älykkäiden sopimusten käyttöä. Koska ETC ei ole niin sanottu Turing Complete, kehittäjät eivät voi luoda hajautettuja sovelluksia (dApps) Ethereum Classic -lohkoketjussa.

Ethereum Classicia kutsutaan usein ”Ethereumin alkuperäiseksi ketjuksi”, koska se on säilyttänyt alkuperäisen Ethereum-lohkoketjun. Lokakuussa 2016 tapahtuneen Ethereumin hard forkin jälkeen Ethereum Classicia pitivät verkossa solmut ympäri maailmaa. Tämä tarkoittaa, että kryptokäyttäjät voivat edelleen tehdä transaktioita Ethereum Classic -verkossa, vaikka Ethereum Mainnet onkin kulkenut eri suuntaan viimeisten kuuden vuoden aikana.

Viime aikoina Ethereum Mainnet on siirtynyt Proof of Work -konsensusmekanismista Proof of Stake -konsensusmekanismiin. Tämä on pienentänyt verkkoinfrastruktuurin tukemisen kustannuksia. Vaikka ETH on nyt varantotodistejärjestelmä, ETC on edelleen Proof of Work -lohkoketju. Tämän seurauksena Ethereum Classic on hitaampi ja kalliimpi käyttää, sillä sen lohkoaika on 14 sekuntia ja transaktiomaksut ovat korkeat sen energiaintensiivisen louhintajärjestelmän vuoksi.

ETC:n kurssitoiminta olematonta

ETC:n tämänhetkinen hinta on 25,19 dollaria. Koska Ethereum Classic on vanhin Ethereum-ketju ja koska se ei pysty tukemaan dAppseja, sen aktiivisuus transaktioiden osalta on paljon pienempi kuin Ethereum Mainnetin. Koska yhä harvempi ostaa tokenia, ETC:n hinta on nyt murto-osan ETH:n hinnasta.

Tästä huolimatta Ethereum Classicin markkina-arvo on yli kolme miljardia dollaria. Ketjun toiminnallisuuden puute Web3-maailmassa tarkoittaa kuitenkin sitä, että sen kasvupotentiaali on pienempi pitkällä aikavälillä. Ethereum Classic ei ole vaihtoehto niille kehittäjille, jotka haluavat rakentaa jännittäviä digitaalisia palveluita lohkoketjuteknologian avulla.

Odotettavissa on, että ETH:n varaan rakentuvat uudet projektit nousevat edelleen, kun taas ETC:n hinta voi tulevaisuudessa laskea entisestään. Loppujen lopuksi kyse on hyödystä.

Uusi projekti ETH-ekosysteemissä saavuttaa suuria voittoja

Vaikka ETC:n hintakehitys jättää paljon toivomisen varaa toiminnallisuuden puutteen vuoksi, Metacade on esimerkki tokenista, joka tekee yhä vaikutuksen. Tämä uusimman Ethereum-lohkoketjun avulla rakennettu hanke tarjoaa laajan hyötykäytön niille kryptojen haltijoille, jotka haluavat ottaa kaiken irti Web3-käyttäjäkokemuksesta.

Metacade pyrkii tukemaan GameFin laajentumista lohkoketjuteknologian ydinalueeksi. Se on yhteisölähtöinen aloite, joka palkitsee kryptonatiivit siitä, että he tuovat ekosysteemille arvoa monien muiden jännittävien ja kiinnostusta herättävien ominaisuuksien ohella.

Mikä on Metacade?

Metacade on laaja pelialusta, jonka tarkoituksena on tukea GameFin laajentumista. Play-to-Earn -hankkeet ovat mullistamassa pelialaa, sillä pelaajat saavat rahallisia palkkioita pelissä viettämästään ajasta. Tämä on keskeinen syy siihen, miksi monet ennustavat GameFi-sektorille suurta kasvupotentiaalia tulevina vuosina, ja Metacade asemoi itsensä keskeiseksi toimijaksi.

Tukea GameFi -kehittäjille

Kehitteillä on monia uusia jännittäviä P2E -hankkeita, ja metaversumissa olevien mahdollisuuksien kirjo laajenee jatkuvasti. Lohkoketjuteknologian kehittyessä yhä pidemmälle ja maailman muuttuessa yhä digitaalisemmaksi, miljoonien ihmisten odotetaan loikkaavan metaversumiin nauttimaan uusimmista uusista Play-to-Earn-peleistä.

Metacade tukee tätä laajentumista suoraan Metagrants-ohjelmansa kautta. Yhteisö saa mahdollisuuden päättää, mitkä uudet GameFi-projektit kuulostavat lupaavimmilta, ja tarjoamaan rahoitusta suoraan niiden kehitystiimeille, jotta Play-to-Earn -pelaaminen kasvaisi entisestään. Innovatiivisille ja uusia, jännittäviä ideoita työstäville kehittäjille tämä on erittäin arvokas tilaisuus. Metacade-ekosysteemistä voi näin ollen tulla teknologisen kehityksen keskus, joka kokeilee rajoja ja varmistaa tuoreen tarjonnan huikeiden pelien saralla.

Palkitsevia Play-to-Earn -pelejä

Sen lisäksi, että Metacade tukee lohkoketjupohjaisen pelaamisen jatkuvaa kehitystä, se tarjoaa P2E-pelaajille ainutlaatuisia ominaisuuksia omassa metaversumissaan. Metacade-yhteisön aktiiviset jäsenet voivat ansaita MCADE-tokeneita panoksestaan. Tämä pitää sisällään vinkkien, niksien ja hyödyllisen tiedon jakamisen koskien GameFi-pelikokemuksen optimoimista.

Pelaajayhteisö on Metacaden tulevaisuuden suunnitelmien keskiössä. Hankkeen tavoitteena on yhdistää innokkaat pelaajat parhaisiin Play-to-Earn -mahdollisuuksiin ja luoda virtuaalinen pelihalli, jossa käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa näkemyksiään. Valta palautetaan takaisin yhteisölle, sillä pelaajat voivat jakaa ehdotuksiaan suoraan pelinkehittäjille ja ansaita samalla MCADE-tokeneita.

MCADE vs ETC: kumpaa tokenia tulisi ostaa?

Vaikka Ethereum Classicin hinta pysytteleekin 20 dollarin rajan yläpuolella, sijoittajat suosivat Web3-ekosysteemiä tukevia hankkeita. Ethereum Mainnet on edelleen käytetyin hajautettujen sovellusten verkko, ja itse dAppsien tulevaisuuteen pitkällä tähtäimellä suhtaudutaan myönteisesti.

Hyvä esimerkki Ethereumille rakennettavasta potentiaalisesta projektista on Metacade. GameFin laajentumista ja P2E-pelaajille eksklusiivisia etuja mukaansatempaavassa digitaalisessa maailmassa tarjoava Metacade on houkutteleva vaihtoehto pitkän aikavälin kryptosijoittajille.

MCADE:n presale alkaa 0,008 dollarista tokenia kohti. Sillä on suuri pitkän aikavälin potentiaali, ja jokaisen tokenin hinta nousee, kun se etenee presalen vaiheesta toiseen. Sen sijaan ETC:n kasvu matelee jatkossakin, sillä uusin Ethereum-lohkoketju tarjoaa huomattavasti paremman käyttökokemuksen.

Voit ostaa ETC:tä eTorossa täällä .