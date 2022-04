Raportoituaan rajuista tappioista tämän viikon alussa, Ethereum (ETH) on elpynyt. Kolikko on osoittanut uskomatonta joustavuutta suuren markkinapaineen edessä. ETH näyttää nyt olevan valmiina suureen härkäjuoksuun, mutta miten sen käy? Tässä mitä sinun olisi hyvä tietää ensin:

ETH onnistui saamaan takaisin ratkaisevan 3 000 dollarin tuen, pudottuaan sen alle viime päivinä

Toistaiseksi hintatoimet ovat suurelta osin keskittyneet yli 3 000 dollariin.

ETH on nyt ylittänyt 50 päivän SMA-linjan, ja lisävoittoja seuraa.

Tietolähde: Tradingview

Mikä on ETH:n nousupotentiaali?

Suurimman osan vuodesta 2022 on näyttänyt siltä, että Ethereumin kasvu on rajattu 4 000 dollariin. Kolikko ei ole onnistunut rikkomaan 4 000 dollaria tänä vuonna, ja joka kerta kun se tulee lähelle, se putoaa jälleen kerran. Tällä hetkellä emme usko, että ETH:lla on nousevaa vauhtia 4 000 dollarin saavuttamiseen.

Sen sijaan odotamme hintaliikkeen pysyvän hieman yli 3 000 dollarissa. Kun tämä tapahtuu, ETH todennäköisesti ylittää 3 200 dollaria, ja lopulta kolikon 100 päivän SMA-linjan, joka on noin 3 600 dollaria, tullaan testaamaan uudelleen tulevina päivinä. Jos näin tapahtuu, voimme nähdä noin 30 prosentin voiton.

Mutta jos härät eivät pysty pitämään 3 000 dollarin tukea, tämä ennuste mitätöityy. ETH on edelleen erittäin epävakaa, ja voimme nähdä sen laskevan alle 3 000 dollarin, jos nykyiset trendit eivät pysy.

Milloin ETH saavuttaa 4 000 dollaria?

ETH:n ratkaisevan nousu tapahtuu, jos kolikko murskaa 4 000 dollaria. Itse asiassa monet sijoittajat ovat seuranneet tätä hintaa viimeisen neljän kuukauden ajan.

Juuri nyt ei ole tarpeeksi viitteitä siitä, että ETH voisi nousta lähitulevaisuudessa yli 4 000 dollarin. Sen sijaan kolikon arvo on todennäköisesti 2 700–3 600 dollaria. Mutta tämä voi muuttua, kun lopetamme tämän vuoden toisen neljänneksen. ETH:n on myös ennustettu saavuttavan 10 000 dollaria vuoden 2022 loppuun mennessä.