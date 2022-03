Tuntuu ikuisuudelta, kun Ethereumin (ETH) pohja oli lähellä 2 000 dollaria. Mutta asiat ovat alkaneet näyttää paremmilta, ja ETH on elpynyt jyrkästi. Kolikko on nyt reilusti yli 3 000 dollarin, ja se näyttää olevan valmis pitämään tämän vauhdin yllä lähitulevaisuudessakin. Tässä mitä olisi hyvä pitää mielessä:

ETH on murtautunut useiden keskeisten vastustusvyöhykkeiden ohi viimeisen viikon aikana

Kolikko todennäköisesti testaa 4 000 dollaria lähitulevaisuudessa

ETH on noussut lähes 40 % pelkästään viimeisen kahden viikon aikana

Tietolähde: Tradingview

Ethereum (ETH) – Kuinka pian se nousee 4 000 dollariin?

4 000 dollarin saavuttaminen on erittäin todennäköistä ETH:lle. Itse asiassa kysymys ei ole siitä, jos, vaan milloin. Kolikko on ollut nousussa viimeisen 2 viikon aikana. Vaikka olemme nähneet osan tästä vauhdista hidastuvan, ETH on vahvistumassa useiden keskeisten hintapisteiden yläpuolelle.

Esimerkiksi kolikko on ylittänyt 50 päivän yksinkertaisen 2 848 dollarin liukuvan keskiarvonsa lähes 500 dollarilla. ETH on myös sulkenut 3 045 dollarin 100 päivän SMA-linjan vielä 300 dollarilla. Seuraava haaste ETH-härkien on testata 200 päivän SMA-linjaa 3 489 dollarissa.

Kirjoitushetkellä kolikon arvo oli 3 391 dollaria. Siksi se ei ole kaukana, ja odotamme ETH:n nousevan yli 200 SMA-linjan lähipäivinä. Kun näin tapahtuu, nouseva murto, joka vie kolikon selvästi yli 4 000 dollarin, on väistämätön.

Miksi Ethereum (ETH) pitäisi ostaa nyt?

On vain ajan kysymys, milloin ETH-ralli alkaa. Itse asiassa se voi alkaa jo muutamassa päivässä. Olitpa lyhytaikainen treidaaja tai pitkäaikainen sijoittaja, matka kohti 4 000 dollaria antaa sinulle mahdollisuuden ansaita lähes 25 % tuotosta. On epätodennäköistä, että tulemme näkemään laskusuuntausta juuri nyt. Ellei jotain dramaattista tapahdu, odotamme ETH:n nousevan lähitulevaisuudessa.