Ethereum (ETH) putoaa alle 2 500 dollarin – mitä seuraavaksi?

Ethereum (ETH) on nyt täydessä laskutrendissä. Kolikko on rikkonut useita tärkeitä tukialueita ja pudonnut alle 2 500 dollarin ensimmäistä kertaa viikkoihin. Lasku on seurausta markkinoiden laajemmasta myynnistä, ja on todennäköistä, että tappioita on tulossa lisää. Tässä tärkeimmät kohdat:

ETH on nyt vakaasti laskevassa trendissä ja voi menettää 2 000 dollarin tason tulevina viikkoina.

Trendin kääntyminen vaikuttaa epätodennäköiseltä, ja ETH näyttää myyvän nopeasti.

Jos kolikko menettää 2 300 dollarin tason, se tietää jyrkkiä laskuja.

Tietolähde: Tradingview

Ethereum (ETH) – onko toivoa jäljellä?

Nouseva pelko stagflaatiosta Yhdysvalloissa näyttää saavan aikaan suuren osan krypton myynneistä. Sijoittajat käsittelevät myös uutisia siitä, että Yhdysvaltain talous voi hidastua merkittävästi tänä vuonna ja jopa ajautua taantumaan.

Tällaisissa taloudellisissa olosuhteissa odotamme Ethereumin ja laajemmin markkinoiden olevan erittäin epävakaat keskipitkällä aikavälillä. Vaikka Ethereumin kokonaisnäkymät pitkällä aikavälillä ovat edelleen positiiviset, seuraavat muutamat viikot tulevat olemaan brutaaleja.

Menetettyään kaksi keskeistä tukialuetta 2 800 ja 2 500 dollarissa, ETH leijuu nyt vaarallisen lähellä seuraavaa 2 300 dollarin tukea. Tämä vyöhyke on pysynyt vahvana tähän asti. On kuitenkin erittäin vaikea kuvitella, että hinta pysyisi pitkään 2 300 dollarin yläpuolella. Paineen noustessa, ETH todennäköisesti putoaa alle 2 300 dollarin ja pian sen jälkeen kolikko voi laskea alle 2 000 dollarin – hetkessä.

Mitä Ethereumille on seuraavaksi tiedossa?

Useimmat Ethereumiin sijoittaneet ovat pitäneet kolikkoa pitkiä aikoja. Ei ole syytä paniikkiin. Tämä pudotus oli pitkälti odotettavissa. Jos uskot edelleen kryptoon, ETH on yksi kolikko, jota sinulla ei ole varaa sivuuttaa. Äskettäisestä myynnistä huolimatta, ETH saattaa silti päättyä vuoden 2022 alun lukemia korkeammalle. Mutta tulevina viikkoina odotamme kolikon putoavan jyrkästi.