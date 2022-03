Ethereum on yksi suurimmista kryptoprojekteista tällä hetkellä. On myös turvallista sanoa, että Ethereum on mullistanut kryptoteollisuuden täysin älykkäiden sopimustensa ansiosta. Mutta kun yhä useammat käyttävät sitä, se on kohdannut monia haasteita. Tässä muutamia niistä:

Ethereum-ketju ei ole niin skaalautuva kuin sen pitäisi olla.

Käyttäjien on kohdattava verkon ruuhkia ja korkeita kaasumaksuja.

Myös tehottomuuden lisääntyminen ja alhaiset nopeudet ovat yleisiä.

Vaikka Ethereum yrittää korjata tämän ongelman Ethereum 2.0:lla, on muita uusia lohkoketjuprojekteja, jotka yrittävät tarjota vaihtoehtoja korvata sen täysin. Tässä ne ovat:

Solana (SOL)

Solana (SOL) on usein nähty yhtenä Ethereumin vakavimmista haastajista. Tähän on useita syitä. Ensinnäkin Solana on suunniteltu tarjoamaan erinomaisen skaalautuvuuden.

Se on myös erittäin nopea, ja mikä tärkeintä, ketju tarjoaa käyttäjille markkinoiden alhaisimmat kaasumaksut. Solana herättää myös merkittävää kehittäjien kiinnostusta, ja se on ollut suurten nimien merkittävien investointien kohteena kryptomarkkinoilla. Jos tarkastelet älykkäiden sopimusten tulevaisuutta, Solanan on yksi niistä.

Avalanche (AVAX)

Avalanchesta (AVAX) tekee niin tehokkaan se, että sen avulla käyttäjät voivat käynnistää aliketjuja sen ekosysteemissä. Nämä aliketjut ovat riippumattomia pääketjusta ja sellaisenaan ne ovat vapaita pääverkkoon liittyvästä ruuhkasta. Tämä tekee Avalanchesta yhden maailman skaalautuvimmista lohkoketjutekniikoista. Sillä on potentiaalia muuttaa kokonaan hajautettuja järjestelmiä.

Tron-verkko (TRX)