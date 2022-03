Ethereum (ETH) on raportoinut edelleen vaatimattomista voitoista, vaikka se on vahvistanut hintakehitystä muutaman viime päivän aikana. Kolikko lähestyy nyt erittäin ratkaisevaa vastustasoa, ja on olemassa todellinen mahdollisuus saada se takaisin. Mitä tämä tarkoittaa? Tässä muutamia vihjeitä:

Ethereum (ETH) on nyt noussut viikoittaiseen huippuun ja sen odotetaan jatkuvan.

Kolikko lähestyy 50 päivän EMA-linjaa, joka on 2 820 dollaria.

Kirjoitushetkellä ETH:n arvo oli 2 810 dollaria, mikä on noin 4 % nousu päivän aikana.

Tietolähde: Tradingview

Ethereum (ETH) – Miksi 3 200 dollaria on mahdollinen?

2 820 dollarin tuki on ratkaisevan tärkeä yhdestä pääsyystä. Jos ETH ottaa sen takaisin, se on ensimmäinen kerta muutamaan viikkoon, kun se on ylittänyt 50:n päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon eli EMA-linjan. Tämä osoittaa usein, että nousutrendi alkaa muodostua.

Lisäksi viimeksi kun Ethereum nousi tältä vyöhykkeeltä, se saavutti 3 600 dollaria. Kolikko on myös saavuttanut viikoittaiset ennätykset, ja kun mieliala markkinoilla paranee, on vain ajan kysymys, milloin se testaa 3 200 dollaria.

Nyt tärkeintä on, että härkien hallussa on 2 820 dollaria. Jos he voivat tehdä tämän viikon lopussa, olemme ETH:n nousualueella. Mutta jos näin ei tapahdu, se lähettää kolikon seuraavaan 2 600 dollarin tukeen.

Onko Ethereumilla vaikeuksia?

Ethereumin ekosysteemissä on tapahtunut paljon. On tapahtunut suuri muutos kohti Ethereum 2.0:aa, joka tuo mukanaan proof of stake -mallin. Mutta markkinoiden epävakaus on jarruttanut kolikon kasvua.

Tämä tulee jatkumaan lähitulevaisuudessa. Uskomme kuitenkin, että ETH löytää tarpeeksi kysyntää pitkällä aikavälillä ja saattaa silti päättää vuoden 10 000 dollarissa. Mutta niin monet haittariskit aiheuttavat edelleen suuria haasteita.