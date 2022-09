Yksi suurimmista Ethereumiin kohdistuneista kritiikeistä, sen perustamisen jälkeen vuonna 2015, on ollut sen valtava energiankäyttö.

Vaikka sen energiankulutus ei ole yhtä raskasta kuin Bitcoinin, se kuluttaa kuitenkin 0,2 prosenttia maailman sähköstä ja vastaa 20–39 prosentista kryptovaluuttaa koskevasta sähkönkulutuksesta kokonaisuudessaan (Bitcoin väittää olevan 60–70 prosenttia).

Nyt – ja jatkossa – energiankulutus on laskenut 99,95 % yhdistymisen onnistuneen päätökseen saattamisen jälkeen. Se on uskomaton saavutus.

Mikä on Ethereum PoW -token?

Louhijoiden on siis löydettävä toinen kolikko. Jotkut pitävät kuitenkin kiinni siitä toivosta, että Ethereumin haarukka ylläpitää työtodistusten validointia koskevaa konsensusta, jonka ansiosta he voivat jatkaa louhintaa.

PoW-token vastaanotetaan Ethereumin haltijoille airdropin kautta, ja sen hinta on vaihdellut viime päivinä melko rajusti. Se on huipussaan ollut jopa 60 dollarissa, ja tällä hetkellä se käy kauppaa 18 dollarissa.

Miten Ethereumin louhinta toimii?

Ethereum-louhijat ovat tähän mennessä käyttäneet tehokkaita tietokoneita, jotka tunnetaan nimellä ASIC-tietokoneet, tapahtumien vahvistamiseen. Panostuksen myötä tämä ei ole enää välttämätöntä, mikä tarkoittaa, että heidän toimeentulonsa ovat kyseenalaisia. Monet ovat vaihtaneet muihin kryptoihin jatkaakseen louhimista, ja tämän vaikutus näkyy näiden muiden kryptojen hajautusnopeudessa.

Hash rate on verkon laskentatehon mitta ja se on keskeinen turvaindikaattori – mitä korkeampi hajautusnopeus, sitä korkeampi turvallisuus, sillä useamman louhijan on tarkistettava tapahtumat. Bitcoinin hash-kurssi saavutti kaikkien aikojen ennätyksen viime viikolla.

Lähennä tätä vuotta, mikä saattaa olla suuntaa-antavampi.

Tämä osoittaa, että hash-luku avautui vuoden noin 170 EH/s, mutta on nyt 200 EH/s pohjoispuolella (ja saavutti 280 EH/s aiemmin tällä viikolla). Tämä siitä huolimatta, että Bitcoinin hinta putosi 40 000 dollarin puolivälistä alle 20 000 dollariin.

Ethereum Classic

Mielenkiintoisempaa on kuitenkin Ethereum Classicissa havaittu hash-arvon nousu. Tämä on ollut rajua, nousten viime viikon noin 50 TH/s:sta yli 300 TH/s:een. Tämä viittaa siihen, että Ethereum-louhijat siirtyvät käyttämään Classic-varianttia laitteineen – paljon helpompi muutos kuin Bitcoiniin siirtyminen vaatisi.

Itse asiassa myös muiden kolikoiden hash-arvo on noussut – Monero, Ravencoin ja Ergo, muutamia mainitakseni.

Niille louhijoille, jotka eivät ole valinneet vaihtoehtoja, he odottavat toivoa Ethereum PoW -vaihtoehdon saamisesta voimaan. Muuten heille jää kalliita ASIC-kortteja eikä todellista käyttötapausta, nyt kun Ethereum käyttää Proof-of-Stake -konsensusta eikä enää tuota tuloja louhinnasta.