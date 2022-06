Oho. Pari ei hyvää viikkoa Ethereum-sijoittajille, sillä DeFi Kuningas on pudonnut alle 1700 dollarin ja on nyt 55 % alle 3722 dollarin avauksen uudenvuodenpäivänä.

Vitalikin luomuksen faneille lisää huolta aiheuttaa Bitcoinin heikko menestys viimeisen kuukauden aikana. Vaikka markkinat kokonaisuutena ovat romahtaneet makrotunnelman ja Terra-sirkuksen aiheuttamien laskujen keskellä, Bitcoinille on viime päivinä ollut ainakin pieniä helpotusnousuja. Ethereum sen sijaan on pudonnut melko jatkuvasti.

Alla oleva kaavio näyttää sen kehityksen Bitcoinia vastaan. ETH menestyi voimakkaasti BTC:tä paremmin vuosina 2020 ja 2021, kun härkämarkkinat raivosivat ja ETH hyödynsi suurempaa volatiliteettiaan ja pienempää markkina-arvoaan. Kuitenkin, kun markkinat ovat kääntyneet tänä vuonna, olemme nähneet BTC:n vahvistavan uudelleen hallitsevan asemansa kaikessa kryptoasioissa, kuten on historiallisesti tapahtunut vetäytymisjaksojen aikana.

Perusasioihin kaivautuminen tuo esiin ETH:n laskuun vaikuttavia tekijöitä pelkän verilöylyn lisäksi. Se on tarumainen Merge, jota on luvattu, lykätty ja luvattu uudelleen niin kauan kuin krypton harrastajat muistavat. Tässä vaiheessa Merge laukaisee traumaattisia muistoja mielessäni Irlannin kotiseudun sulkemisesta.

Vaikka ETH Merge on vielä ilmeisesti suunniteltu elokuulle, viime viikko oli muistutus siitä, että se ei ole kaukana kiveen hakattuna, sillä se osui kompastuskiveen, kun Beacon Chain kävi läpi seitsemän lohkon uudelleenorganisoinnin (tai reorgin) viime viikolla. Tarkemmin sanottuna seitsemän lohkoa numeroista 3 887 075 – 3 887 081 putosivat Beacon Chainista kello 8.55.23 ja 8.56.35 UTC välillä.

Kääntääksesi tämän ei-tietokoneen puheeksi, reorg on nimi, joka annetaan tapahtumalle, kun pääketjuun (kanoniseen ketjuun) kuulunut lohko tippuu pois kilpailevan lohkon lyömisen takia. Tyypillisesti tämä voi tapahtua joko haitallisen hyökkäyksen tai bugin kautta.

Ethereumin kehittäjä Preston Van Loon ehdotti, että tässä tapauksessa se johtui uuden ja vanhan asiakassolmuohjelmiston ”ei-triviaalista segmentoinnista”, mikä sulkee pois kaiken ilkeyden. Ethereumin toinen perustaja Vitalik Buterin julisti teoriansa ”hyväksi hypoteesiksi”.

