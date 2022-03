Viime päivinä Ethereum-valaat ovat kasaantuneet Chainlinkiin (LINK) . Itse asiassa LINK on ohittanut Yearn Financen valaiden eniten myymänä omaisuuseränä. Mitä tämä tarkoittaa? Ja pitäisikö myös sinun seurata kyseistä valasrahaa? Tässä muutamia kohokohtia:

Tällä hetkellä LINK on 1 000:n suurimman Ethereum-valaan eniten vaihdettu krypto.

Tämä viittaa siihen, että suuret sijoittajat ovat nousujohteisia LINKin suhteen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Kirjoitushetkellä LINKin kauppa käy 13,24 dollarissa, mikä on noin 6 % lasku viimeisen 24 tunnin aikana.

Tietolähde: Tradingview

Miksi ETH-valaat ostavat Chainlinkiä (LINK)

On tärkeää pitää mielessä, että 100 suurinta Ethereum-lompakkoa ovat arvoltaan 1,3 miljardia dollaria. Joten he ovat ihmisiä, joilla on paljon rahaa heitettäviksi, ja heidän liikkeensä voivat vaikuttaa pysyvästi minkä tahansa omaisuuden hintakehitykseen. Itse asiassa olemme nähneet, että suurimmassa ETH-lompakossa on nyt lähes 168 miljoonan dollarin arvosta LINKiä. Tämä on valtava summa, ja se viittaa siihen, että kolikko on nouseva.

Myös Chainlink on tehnyt suuria liikkeitä. Projekti ilmoitti juuri eilen, että se käynnistää tuen Tokenized Perpetual Swap -pooleille Float Capitalissa. Float Capital perustuu Avalancheen. Chainlink tekee myös suuria muutoksia NFT-alalla, yhdessä Ethereumin kanssa. Tämä luo täydellisen yhdistelmän tulevaa kasvua varten.

Miksi Chainlink (LINK) pitäisi ostaa?

Muiden kuin edellä esiin tuomiemme viimeaikaisten tapahtumien lisäksi, Chainlink on epäilemättä yksi tärkeimmistä kryptoprojekteista markkinakapasiteetiltaan. Kolikko oli pysähtynyt hintakehityksen suhteen noin viimeisen kuukauden aikana.

Mutta tämä ei millään tavalla muuta tämän kolikon pitkän aikavälin näkymiä. LINK tulee olemaan valtava, ja se on yksi niistä kolikoista, joita jokaisen kryptosijoittajan tulisi harkita.