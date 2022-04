Ethereum vs Cardano: Kumpi on parempi ostos?

Ethereum ja Cardano ovat alan tunnetuimpia lohkoketjuja. Ne ovat myös suurimpia, ja Ethereumin markkina-arvo on yli 351 miljardia dollaria. Cardanon markkina-arvo on yli 28 miljardia dollaria, ja se on kahdeksanneksi suurin kryptovaluutta maailmassa. Tässä Ethereum versus Cardano -vertailussakäymme läpi, kumpi on parempi ostos näiden kahden välillä.

Tapaus Ethereum

Ethereum on dynaaminen lohkoketjuprojekti, joka auttaa ihmisiä rakentamaan kaikenlaisia hajautettuja sovelluksia (dApps). Jotkut suosituimmista dAppeista ovat hajautetun rahoituksen (DeFi), non-fungible tokenin (NFT) ja peliteollisuuden aloilla.

On useita syitä, miksi Ethereum on parempi kuin Cardano. Ensinnäkin sillä on parempi tunnettuvuuus, koska se oli ensimmäisten kryptovaluuttojen joukossa. Sellaisenaan se on toiseksi suosituin kryptovaluutta Bitcoinin jälkeen.

Toiseksi sillä on lohkoketjuteollisuuden suurin ekosysteemi. Sen DeFi-sovellusten lukittu kokonaisarvo (TVL) on yli 120 miljardia dollaria, mikä antaa sille yli 52 prosentin markkina-aseman. Sillä on myös johtava markkinaosuus toimialoilla, kuten non-fungible tokenien (NFT) ja pelaamisen saralla. Jotkut alan suosituimmista alustoista, kuten OpenSea, Bored Ape Yacht Club ja Decentraland, käyttävät Ethereumia.

Lopuksi Ethereumista on tulossa proof-of-stake (PoS) -verkko. Nykyisen Ethereumin ja Beacon Chainin yhdistäminen tapahtuu tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä, ja se auttaa siirtymään nopeampaan proof-of-stake -verkkoon. Näin ostat Ethereumia .

Tapaus Cardano

Ethereum versus Cardano -vertailun seuraavassa osassa tarkastellaan jälkimmäistä. Cardano on vastaavanlainen lohkoketjuprojekti, joka tarjoaa nopeat nopeudet ja alhaisemmat transaktiokustannukset. Toisin kuin Ethereum, se rakennettiin käyttämällä proof-of-stake (PoS) -konsensusta.

Vaikka Ethereumilla on suurempi ekosysteemi, on useita syitä, miksi osa analyytikoistaa uskoo, että Cardano on parempi sijoitus. Ensinnäkin se on suhteellisen uusi alusta, jolla on miljoonia faneja maailmanlaajuisesti. Itse asiassa ketjun tiedot osoittavat, että Cardanolla on markkinoiden aktiivisimpia hodlaajia.

Toiseksi, koska Cardano on uudempi alusta, analyytikot uskovat, että sillä on pidempi kiitorata menestykseen kuin Ethereumilla. He näkevät Ethereumin kypsänä alustana, jonka kasvu on rajallista.

Kolmanneksi Cardanon ekosysteemi kasvaa, ja siihen rakentavien kehittäjien määrä kasvaa. Jotkut ekosysteemin suosituimmista sovelluksista ovat SundaeSwap ja MinSwap. Näin ostat Cardanon .

Cardano versus Ethereum

Mielestäni Ethereum on parempi ostos kuin Cardano vahvan ekosysteeminsä ja meneillään olevan Ethereum 2.0:aan siirtymisen vuoksi. Nopeampi ja halvempi Ethereum poistaa kehittäjiltä kannustimen rakentaa vaihtoehtoisille ketjuille.