Ethereum vs Solana: Kumpi on parempi ostos, ETH vaiko SOL?

Ethereum ja Solana ovat johtavia lohkoketjuprojekteja, jotka auttavat kehittäjiä rakentamaan hajautettuja sovelluksia (dApps) kaikilla toimialoilla. ETH:n ja SOL:n yhteenlaskettu markkina-arvo on yli 390 miljardia dollaria, joista Ethereum on suurin. Tässä Ethereum vs Solana -vertailussa arvioimme paremman vaihtoehdon näiden kahden välillä.

Tapaus Ethereum

Ethereum -tilastot

Markkina-arvo: 353 miljardia dollaria

Lukittu kokonaisarvo: 115 miljardia dollaria

Arkkitehtuuri: Proof-of-work (PoW)

Vuoden alusta: – 22 %

Kuinka ostaa Ethereum

On useita syitä, miksi Ethereumin sijoittajat uskovat sen alustaan. Ensinnäkin sillä on yksi lohkoketjuteollisuuden tunnetuimmista brändeistä. Bränditietoisuuden kannalta vain Bitcoin on ensimmäinen. Siksi sijoittajat uskovat tämän laadun lisäävän investointeja alan kasvaessa.

Toiseksi, Ethereumin hinta on toiminut hyvin vuosien ajan. Sen hinta on noussut alle 10 dollarista yli 3 000 dollariin, mikä tekee siitä yhden kaikkien aikojen parhaista suorituksista. Kolmanneksi verkosto on säilyttänyt vahvan markkinaosuuden, vaikka se kohtaa huomattavaa kilpailua Solanan, Avalanchen ja Cardanon kaltaisten yhtiöiden osalta.

Kolmanneksi Ethereum on dynaaminen alusta, joka käy läpi muutoksia. Suoritettuaan onnistuneesti proof-of-work (PoW) -mallin, kehittäjät ovat siirtymässä proof-of-stake (PoS) -kehykseen. Beacon Chainin ja nykyisen alustan yhdistämisen on määrä tapahtua heinäkuussa.

Siksi verkko on huomattavasti nopeampi ja kustannustehokkaampi. Tämän vuoksi kehittäjät eivät tarvitse muita lohkoketjuja.

Tapaus Solana

Solana -tilastot

Markkina-arvo: 32 miljardia dollaria

TVL: 6,8 miljardia dollaria

Arkkitehtuuri: Proof-of-history

Vuoden alusta: – 45 %

Solana on lohkoketjuprojekti, joka käyttää arkkitehtuurikehystä, joka tunnetaan nimellä proof-of-history. Tämä on suhteellisen uusi kehys, joka käsittelee korkeataajuista todennettavaa viivetoimintoa (VDF), joka suorittaa useita vaiheita lohkojen arvioimiseksi.

Tämän seurauksena Solanalla on huomattavasti korkeampi suorituskyky, yli 2 000 tapahtumaa sekunnissa (tps), ja alhaiset kustannukset, noin 0,0001 dollaria tapahtumaa kohden. Tämä vahva suorituskyky on yksi tärkeimmistä syistä, miksi useimmat kehittäjät uskovat, että Solana on parempi sijoitus kuin Ethereum.

Toiseksi Solanaa on käytetty tunnetuimpien Web 3.0-sovellusten rakentamiseen. Näitä sovelluksia ovat muun muassa Audius, Brave Browser ja StepN. Siksi on todennäköistä, että useampi Web 3.0 -kehittäjä valitsee Solanan kehittämiseensä.

Kolmanneksi Solanalla on suuremmat mahdollisuudet kasvulle, kuin jo kypsällä Ethereumilla. Lisäksi se on nuori projekti, joka on jo saanut paljon pitoa kehittäjiltä.

Tuomio: Ethereum versus Solana

Mielestäni Ethereum on kaikesta huolimatta parempi sijoitus kuin Solana. Odotammekin, että Beacon Chainin ja pää-Ethereumin yhdistäminen johtaa nopeampiin nopeuksiin ja alhaisempiin kustannuksiin. Tämän seurauksena siitä tulee parempi vaihtoehto kehittäjille.