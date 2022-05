Ethereumin hintaennuste toukokuulle 2022

Ethereumin hinta ei ole liikkunut suuntaan eikä toiseen viime päivien aikana, sijoittajien odottaessa Yhdysvaltain keskuspankin tulevaa korkopäätöstä. ETH-tokenilla käydään kauppaa 2 805 dollarissa, mikä on hieman alle tämän viikon korkeimman 2 883 dollarin. Sen markkina-arvo on pudonnut noin 340 miljardiin dollariin, mikä tarkoittaa, että sijoittajat ovat menettäneet viime aikoina yli 160 miljardia dollaria.

Ethereumin huhtikuu

Ethereumin esitys huhtikuussa oli suhteellisen tapahtumaköyhä. Suurin ilmoitus oli, että kehittäjät siirsivät Ethereumin yhdistämispäivää tämän vuoden kesäkuusta kolmannelle neljännekselle. Analyytikot odottavat, että nykyinen verkko ja Beacon Chain yhdistyvät nyt elo- tai syyskuussa.

Yhdistymisen viivästyminen oli pettymys monille. Monet sijoittajat uskovat kuitenkin, että se oli välttämätön toimenpide päivityksen merkityksen vuoksi. Historiallisesti yksi aikakausi Ethereumin kaltaisessa lohkoketjuverkostossa on johtanut suuriin hakkerointeihin

Lue lisää Ethereumin ostamisesta .

Samaan aikaan, kuten muutkin ketjut, Ethereum näki verkostossaan lukitun kokonaisarvon (TVL) ulosvirtauksen. Viimeisten 30 päivän aikana, sen TVL on pudonnut yli 11 prosenttia, noin 110 miljardiin dollariin. Siitä huolimatta se onnistui kasvattamaan määräävän asemansa alalla 55 prosenttiin, kun muut ketjut kokivat syvemmän laskun. Esimerkiksi Solana ja Fantom laskivat yli 25 %.

Ethereumin hintavaikutus heijasti myös muiden omaisuuserien hintakehitystä. Huhtikuussa Nasdaq 100 -indeksi laski yli 18 %. Samaan aikaan Yhdysvaltain joukkolainojen tuotot jatkoivat nousuaan myynnin jatkuessa. Joukkovelkakirjojen tuotoilla on käänteinen suhde hintoihin. Huhtikuussa tuottokäyrä onnistuikin kääntymään alimmalle tasolle sitten vuoden 2007.

Tämä hintatoimi johtui pääasiassa Yhdysvaltain keskuspankin viranomaisten sanoista. Puheissa ja lausunnoissa virkamiehet, kuten Jerome Powell ja Mary Daly, vihjasivat, että pankki jatkaa korkojen nostamista. Odotukset ovat, että pankki nostaa korkoja 0,50 % ja aloittaa määrällisen kiristyksen.

Ethereumin hintaennuste

Neljän tunnin kaavio osoittaa, että ETH:n hinta on viime aikoina ollut tasaisessa laskutrendissä. Se on onnistunut siirtymään normaalin kiertopisteen ja 25 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle. Myös suhteellinen voimaindeksi on siirtynyt hieman neutraalin tason alapuolelle 50:ssä.

Siksi uskonkin, että Ethereumin hinta laskee maltillisesti toukokuun alkupuolella ja alkaa sitten hiljalleen nousta takaisin, koska Fed-tilanne on jo hinnoiteltu. Siksi nousua 3 200 dollariin ei voida sulkea pois.