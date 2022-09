Kauan odotettu Ethereum-verkon päivitys saatiin onnistuneesti päätökseen varhain torstaina 15.9.2022. Ajoitus vastasi Ethereumin kehittäjien aiempia ennusteita Ethereumin hashratesta riippuen.

Merge-päivitys luo energiatehokkaamman lohkoketjuverkon, koska Ethereum on sittemmin muuttunut proof-of-work (PoW) -lohkoketjuverkosta proof-of-stake (PoS) -verkkoon. Etherin (ETH) hinta kuitenkin laski jyrkästi yhdistämisen jälkeen ja perjantain varhaisina tunteina sen arvo kävi 1 474,20 dollarissa, mikä on noin 7,93 % vähemmän kuin torstain hintatasolla.

Analyytikot odottavat kuitenkin, että hinta nousee lähipäivinä, kun sijoittajat purkavat suojauksia, joita he olivat ostaneet ennakoiden käyttöönottoon liittyviä ongelmia. Toistaiseksi yhdistämisessä ei ole raportoitu ongelmia; jotain, joka todennäköisesti herättää luottamusta sijoittajien keskuudessa ja mahdollisesti nostaa hintoja.

Kruptotutkimusyhtiö Delphi Digitalin tutkijan, Jon Charbonneaun, mukaan yhdistäminen merkitsee ”suurinta kryptotapahtumaa sitten bitcoinin ja Ethereumin luomisen. Jos kaikki jatkuu hyvin, huomio kääntyy tuleviin Ethereum-päivityksiin”.

Mikä on Ethereum?

Ethereum oli toinen kehitetty lohkoketjuverkko Bitcoinin jälkeen, joka oli ensimmäinen kehitetty lohkoketju. Sen alkuperäinen token Ether (ETH) on markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta.

Sekä Bitcoin että Ethereum suunniteltiin lanseerauksen yhteydessä käyttämään PoW-konsensusmekanismia verkkojen sisällä tapahtuvien tapahtumien vahvistamisessa.

PoW-mekanismi on kuitenkin osoittautunut kuluttavan paljon energiaa, mikä vaikuttaa negatiivisesti ympäristöön. Ethereum on siirtynyt PoS-mekanismiin, joka on vähemmän osallistuva, vähemmän energiaa kuluttava ja tehokkaampi kuin PoW.

Ethereum suoritti onnistuneesti siirron PoS-järjestelmään Merge Upgrade -päivityksen kautta torstaina 15. syyskuuta.

Ethereumin yhdistämisen jälkeen käynnissä on uusi mainoskampanja, joka kohdistuu Bitcoinin energiankäyttöön sen proof-of-work (PoW) -konsensusmekanismin vuoksi.

Pitäisikö minun ostaa ETH tänään?

Oletetaan, että haluat sijoittaa suosittuun kryptovaluuttaan, jonka odotetaan nousevan huomattavasti lähipäivinä. Siinä tapauksessa ETH voisi olla hyvä valinta, varsinkin onnistuneen Merge-päivityksen jälkeen.

Kryptovaluuttamarkkinat ovat kuitenkin erittäin epävakaat, ja sinun tulee sijoittaa varovasti.

Ethereumin hinnan ennuste

Huolimatta hinnan lasku jälkeen Merge, analyytikot odottavat Ethereumin hinnan nousevan mahdollisesti yli 2 000 dollarin lähipäivinä kun sijoittajat purkavat hedge-positioitaan, koska tällä hetkellä mitään häiriöitä ei ole havaittu Merge-päivityksen jälkeen.

