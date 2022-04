Solanaa on usein kuvattu "Ethereumin tappajaksi". Projekti pyrkii vastaamaan joihinkin Ethereumiin liittyviin keskeisiin haasteisiin ja näyttää tekevän tässä erittäin hyvää työtä. Tästä syystä Solanaa on usein mainostettu seuraavana suurena juttuna:

Projekti tarjoaa uskomattoman ketjutransaktionopeudet, tehokkaammin kuin monet projektit

Solanaa tukee kryptosijoitusyhteisön huipputekijät

Se tarjoaa myös alhaiset maksut, skaalautuvuuden ja paljon kehittäjäkannustimia

Mutta Solana ei ole ainoa Ethereum-tappaja, itse asiassa seuraavat kolme projektia voisivat olla jopa paljon parempia ja arvokkaampia:

Cosmos (ATOM)

Cosmosta (ATOM) on usein kutsuttu kaikkien lohkoketjujen äidiksi. Tavoitteena on luoda voimakas ekosysteemi toisiinsa yhdistetyistä lohkoketjuista. Cosmos haluaa luoda yhdistetyn hajautettujen ketjujen järjestelmän, aloittaessaan uuden Internetin aikakauden.

Mielenkiintoista on, että projekti toivoo tekevänsä tämän pitäen samalla nopeudet korkealla, kustannukset alhaisina ja skaalautuvuuden myös uskomattoman hyvänä. Tämä tekee Cosmosista yhden lupaavimmista Solana- ja jopa Ethereum-vaihtoehdoista.

ThunderCore (TT)

ThunderCore (TT) on suhteellisen tuntematon ja uusi projekti, joka on mallinnettu Solana-konseptin taakse. ThunderCoren tavoitteena on tarjota suurempia nopeuksia ja skaalautuvuutta ja pitää transaktiomaksut alhaisina.

Itse asiassa ThunderCore on nopeampi ja turvallisempi kuin Solana ja muut vastaavat projektit. Kun ajatellaan, että sen markkina-arvo on alle 100 miljoonaa dollaria, sen pitäisi olla erittäin mielenkiintoinen projekti, joka kannattaa tarkistaa tulevaisuudessa.

NEM (XEM)