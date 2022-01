EverGrow-tokenin livehinta on tänään 0,0000009767 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 3,5 miljoonaa dollaria. Sen arvo on laskenut 39,13 % viimeisen 24 tunnin aikana. Joten onko jo aika ostaa dippi? Saat sen selville tästä pikaoppaasta, jossa on myös paljon muuta hyödyllistä tietoa, mukaan lukien mistä EverGrow kannattaa hankkia.

Koska EGC on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa EGC nyt seuraavasti:

Suosittelemme Binance -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen SushiSwap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien EGC -kolikot.

EverGrow Coin on deflaatiorahake, jonka määrän on suunniteltu vähenemään ajan myötä. Kaikki EGC-tokenia omistavat ansaitsevat 8 prosentin palkkion jokaisesta BUSD:n osto- ja myyntitapahtumasta.

Näistä 3 % osto- ja myyntitapahtumasta johtuen lähetetään takaisinosto-lompakkoon, kun taas 2 % siirretään Pancakeswapin likviditeettipooliin vakaan hintatason luomiseksi.

EverGrow'n ekosysteemi koostuu NFT-markkinapaikasta ja lainausalustasta, panostuspooleista, sisällön tilausalustasta ja jopa Play-to-Earn -pelistä.

Dippi saattaa olla hyvin houkuttelevaa siinä toivossa, että EverGrow kääntäisi tappionsa takaisin, mutta niin ei ehkä tule tapahtumaan. Jos päätät sijoittaa siihen, älä kuluta enempää rahaa kuin sinulla on varaa menettää.

Wallet Investor ennustaa kolikon menettävän jopa 80 % arvostaan yhdessä vuodessa. Tämä tekee EverGrowsta huonon sijoituskohteen.

If this doesn’t get you excited about the potential of #evergrow knowing this has all been burned without any utilities or marketing, then you may have a problem :). Imagining the burn with live utilities is blissful 😁🙌💎. @evergrowcoinEGC #burning #Crypto #EGCARMY pic.twitter.com/NAVRKGuvfi

— EverGrowLove (@Jody1Rosie) January 8, 2022