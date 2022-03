Fantomin hinta romahti kehittäjätiimin suuren uudelleenjärjestelyn jälkeen, mutta sen tappiot ovat pienentymässä, ja näyttää siltä, että se on palaamassa raiteilleen. Markkina-arvoltaan 40. suurin kolikko on tänään pudonnut vain 5 %.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista, ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Fantom, tämä opas on sinua varten.

Fantom on ohjattu asyklinen graafi (DAG) älykäs sopimusalusta, joka tarjoaa hajautettuja rahoituspalveluita (DeFi) kehittäjille, jolla on oma räätälöity konsensusalgoritmi.

Yhdessä talon sisäisen tokenin, FTM:n, kanssa, Fantom pyrkii ratkaisemaan älykkäisiin sopimusalustoihin liittyviä ongelmia, erityisesti transaktionopeutta, jonka kehittäjät sanovat vähentäneensä alle kahteen sekuntiin.

Fantom on avoimen lähdekoodin hajautettu alusta DAppsille ja digitaalisille resursseille, joka luotiin vaihtoehdoksi Ethereumille.

Sen tavoitteena on voittaa edellisen sukupolven lohkoketjujen rajoitukset ja tasapainottaa kolme komponenttia: skaalautuvuus, turvallisuus ja hajauttaminen.

Projekti tarjoaa joukon työkaluja, jotka yksinkertaistavat olemassa olevien DAppien integrointiprosessia, sekä yksityiskohtaisen panospalkkiojärjestelmän ja sisäänrakennetut DeFi-instrumentit.

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

DigitalCoin ennustaa, että Fantom käy kauppaa keskimäärin 1,68 dollarilla tänä vuonna ja 1,82 dollarilla vuonna 2023. Se kasvaa 2,43 dollariin vuoteen 2025 mennessä ja 5,82 dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Huolimatta Fantomin heikosta suorituskyvystä, Price Prediction on myös optimistinen sen suhteen. He ennustavat keskimäärin 1,81 dollaria vuonna 2022, 2,61 dollaria vuonna 2023 ja 5,30 dollaria vuonna 2025. Vuonna 2030 se tulee nousemaan aina 32 dollariin.

$FTM has been performing very poorly since the beginning of the year.

A weekly close above the red trendline is needed to have a bullish bias.

It seems likely it goes to $1 where it should find support.#Fantom #FTM #FTMUSDT #cryptosignals pic.twitter.com/IwGeOVinlC

— Crypto Koryo (@CryptoKoryo) March 11, 2022