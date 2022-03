Filecoinia (FIL) on usein mainostettu yhtenä lupaavimmista projekteista web 3 -vallankumouksessa, jonka monet asiantuntijat pitävät kulman takana. Mutta kolikko on todella vaikea tänä vuonna. Konsolidaatiojakson jälkeen nousun purkautuminen voi kuitenkin olla välitön. Tässä muutamia huomioitavia tekijöitä:

Filecoin saattaa kasvaa nelinkertaiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä tai jopa enemmän

Kolikon tausta-arvo on edelleen erittäin aliarvostettu

Työntö kohti web 3 -muutosta tänä vuonna ajaa suurta osaa FIL:n noususta

Tietolähde: Tradingview

Filecoin (FIL) – Kuinka pian se voi saavuttaa 4x?

Vuoden epävarman alun jälkeen Filecoin saavutti pisteen, jossa pelättiin, että pitkittynyt kryptotalvi oli jatkuva. Filecoin (FIL), kuten monet altcoinit, saivat todella kovan iskun, ja se laski alimmalle tasolleen, 16,5 dollariin, noin muutama viikko sitten. Mutta sitten vauhti kääntyi, ja näimme kunnollisen nousun ja konsolidoitumisen.

Tunnelma on parantunut paljon, ja tämä voi olla ainoastaan hyvä asia FIL:lle. Katsomme, voiko kolikko kääntää 21 dollaria ylävastusalueelta tukivyöhykkeelle lyhyellä aikavälillä.

Tämä voisi laukaista härkäjuoksun, joka nostaisi FIL:n vähintään 30 % ylemmäs. Pidemmän aikavälin näkökulmasta analyytikot tarkastelevat 80 dollaria helppona tavoitteena. Muista, että FIL kävi kauppaa 120 dollarilla viime vuoden syyskuussa. Siksi on olemassa ennakkotapaus nopeista voitoista ja tappioista.

Pitäisikö Filecoin (FIL) hankkia?

Filecoin on edelleen tärkeä tekijä tiedontallennus-liiketoiminnassa. Siitä on tarkoitus tulla hajautettu dataratkaisu, ja hajautetun Internetin tulevan aikakauden myötä tämäntyyppinen palvelu on korvaamaton.

FIL ei tietenkään ole yksin tässä. On joitain kilpailijoita. Mutta toistaiseksi projekti on onnistunut todella hyvin. Kannattaa katsoa.