Viimeiset seitsemän päivää ovat olleet varsin loistavia Filecoin (FIL) -sijoittajille. Kolikko on noussut, mutta viime päivinä on kuitenkin näyttänyt siltä, että sen vauhti on hidastunut. Viimeisen 24 tunnin aikana kolikon kauppa kävi suurelta osin sivuttain. Mutta hyviä puolia löytyy paljon. Tässä muutamia faktoja:

Päiväkaavioon on ilmestynyt härkälippu, joka viittaa vahvaan nousutrendiin

FIL voi lähitulevaisuudessa nousta yli 32 dollarin tai jopa enemmän

Filecoin on myös ylittänyt suuren vastusalueen viimeisen 24 tunnin aikana

Tietolähde: Tradingview

Filecoin (FIL) – Onko 32 dollaria todennäköinen?

Pysähtyminen, jonka näimme Filecoinin hintatoiminnassa, ei näytä olevan muuta kuin konsolidointia. Itse asiassa tänä aikana token onnistui ylittämään 26 dollaria. Tämä tarkoittaa, että hinta on nyt 25,90 dollarin ratkaisevan vastusalueen yläpuolella. On mielenkiintoista nähdä, pystyvätkö härät kestämään tämän tulevina päivinä.

Jos kuitenkin suljemme tämän päivän kaupankäynnin yli 26 dollarin, FIL on matkalla merkittävään nousuun. Lisäksi kaavioon ilmestynyt härkälippu viittaa vahvaan nousutrendiin. Kolikko voi nousta aina kohti 32 dollaria ennen kuin se kohtaa suurta vastustusta.

Jos härät todellakin pystyvät nousemaan edelleen yli 32 dollarin tason, on todennäköistä, että lisävoittoja seuraa, ja FIL saavuttaa 40 dollaria pitkällä aikavälillä. Tämä merkitsee lähes 60 prosentin nousua sen nykyisestä hinnasta.

Onko aika ostaa Filecoin (FIL)?

Yksinkertainen vastaus on kyllä. Olisi kuitenkin parasta odottaa kaupankäynnin loppuun tänään nähdäksesi, pystyvätkö härät pitämään 25,90 dollarin tuen. Tällä hetkellä hinta on hieman sen alapuolella.

Jos se todellakin pysyy yli 26 dollarissa, niin FIL on loistava ostos. Voit odottaa sen saavuttavan vähintään 32 dollaria pahimmassa tapauksessa tai 40 dollaria parhaassa tapauksessa.