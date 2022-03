Filecoin (FIL) on aloittanut viikon huipussaan. Kolikko on voimakkaassa nousussa ja sen tavoitteena on saavuttaa 35 dollaria lähipäivinä. Vauhti todennäköisesti jatkuu myös lähitulevaisuudessa. Tässä joitain keskeisiä tosiasioita, jotka kannattaa pitää mielessä:

Filecoin (FIL) on kasvanut lähes 30 % viimeisen 24 tunnin aikana

Kolikon odotetaan nousevan 35 dollariin, mikä on lähes 50 prosentin nousu sen nykyisestä hinnasta

Myös kaikki vauhti-indikaattorit pysyvät positiivisina lyhyellä aikavälillä

Tietolähde: Tradingview

Filecoin (FIL) – Tie 35 dollariin

Filecoinin (FIL) yleinen trendi on suurimman osan tästä vuodesta ollut laskeva. Itse asiassa kolikko kamppaili paljon viime viikkoina noustakseen yli 16 dollarin. Mutta viime viikko on ollut varsin vaikuttava FIL:lle.

Kolikko ei ainoastaan onnistunut murskaamaan 16 dollarin vastuksen läpi, vaan se on myös ohittanut kaksi muuta vastusaluetta. Tämä sisältää 20 dollaria ja 24 dollaria. FIL yrittää vakiinnuttaa voittoja yli 25 dollarin juuri nyt, ja toistaiseksi härät ovat ottaneet yliotteen. Odotamme FIL:n jatkavan nousuaan tulevina päivinä.

Vaikka on epätodennäköistä, että se ylittää 35 dollaria ennen viikon loppua, kolikko testaa tätä vyöhykettä ainakin kerran. Kun näin tapahtuu, FIL olisi tuottanut yli 50 % voittoa nykyisestä hinnasta.

FIL:n pitkän aikavälin näkymät

Filecoinin pitkän aikavälin näkymät ovat aina olleet positiiviset. Itse asiassa varovaisten arvioiden mukaan 80 dollaria vuoden 2022 loppuun mennessä ei ole niin kaukana, kunhan tunnelma markkinoilla pysyy vahvana.

Mitä tulee lyhyelle aikavälille, FIL suuntaa kohti 35 dollaria ja todennäköisesti sijoittuu noin 45 dollariin tämän vuoden toisella neljänneksellä. Tämä edustaa valtavaa nousua sen alimmasta arvostaan vuonna 2022. Se merkitsisi myös sitä, että FIL on vihdoin kääntänyt laskutrendin.