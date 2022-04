FIFTI listattiin OKX:ssä, MEXC:ssä, Crypto.comissa ja muutamissa muissa pörsseissä, ja sen seurauksena hinta nousi järjettömästi. Sen kaupankäyntivolyymi on ollut yhtä vaikuttava, kasvaen 2 129 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki, mitä sinun tulee tietää FITFI-tokenista, mukaan lukien ostaako FITFI ja mistä voit ostaa sen.

Parhaat paikat ostaa FITFI nyt

Koska FITFI on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa FITFI nyt seuraavasti:

1. Osta BNB säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten Binance ›

Suosittelemme Binance -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä BNB yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Pancakeswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Pancakeswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa BNB -kolikkosi FITFI -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien FITFI -kolikot.

Mikä on FITFI?

FITFI on Step App -ekosysteemin hallintatoken, joka sisältää panostuksen, lukituksen, likviditeettikannustimet, takaisinostot ja poltot. Niitä ohjaa sekä pelin etujen että pelitalouden arvon vetämä kysyntä.

FITFI-token hyötyvät ekosysteemimaksuista. KCAL-tokenit ovat pelin sisäisiä tokeneita. KCAL-tokeneita käytetään SNEAK-pelien ostamiseen, ja ne ansaitaan juoksemalla SNEAK-panostuksen aikana.

Step on FitFi:n (Fitness Finance) kehitysprotokolla. Step App on ensimmäinen protokollan sovellus, jonka ydintiimi on rakentanut. FitFi:n kuvataan verkkosivuilla olevan fyysisen ja digitaalisen tekemisen poikkileikkaus.

Se toimii siltana kuntoilun ja metaversumien välillä käyttämällä NFT:itä ja geolocation-tekniikkaa. Lisätty todellisuus parempaan uppoutumiseen on Stepin FitFi-metaversumin lisäominaisuus.

Pitäisikö FITFI ostaa tänään?

FITFI voi olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

FITFI – hintaennuste

Digital Coin Price ennustaa FITFI:n käyvän kauppaa 0,53–0,75 dollarin välillä vuoden 2025 alussa ja 0,59–0,89 dollarin välillä vuoden 2027 alussa. Tätä kirjoitettaessa sen arvo on 0,311 dollaria.

FITFI sosiaalisessa mediassa