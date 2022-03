Floki Inun livehinta on tänään 0,000044 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 12,3 miljoonaa dollaria. Floki Inu on noussut 19,40 % viimeisen 24 tunnin aikana, seurauksena uutisista, että se on listautunut kryptopörssi HUOBIin. Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista, ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Floki Inua, tämä opas on sinua varten.

Koska FLOKI on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa FLOKI nyt seuraavasti:

Suosittelemme Binance -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen SushiSwap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien FLOKI -kolikot.

Floki Inu on koira-aiheinen meemikolikko, joka kutsuu itseään liikkeeksi, joka on nimetty Elon Muskin Shiba Inu -koiran mukaan. Musk on merkittävä Dogecoin-fani, vaikka hän julkisesti on kiistänyt omistavansa minkäänlaista SHIB:aa.

Floki Inu väittää työskentelevänsä kolmessa eri lippulaivaprojektissa: Valhalla-nimisessä NFT-pelimetaversumissa, FlokiPlaces-nimisessä NFT- ja kauppapaikassa sekä sisältö- ja koulutusalusta Floki Inuversityssä.

Floki Inu haluaa erottua muista meemikolikoista, yhdistämällä meemit hyödyllisyyteen. Tiimin pitkän aikavälin visio on luoda itsenäinen ja hajautettu ekosysteemi strategisilla kumppanuuksilla.

Ekosysteemin tavoitteena on rakentaa tokenille hyödyllisyys ja kehittää käyttötapauksia Floki Inu -brändille NFT:iden, pelien ja hajautettujen rahoitusominaisuuksien avulla.

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

DigitalCoinPrice on nousujohteinen Floki Inun suhteen, ja sen ennustetaan saavuttavan 0,00008 dollaria vuonna 2023 ja 0,00009 dollaria vuonna 2024. Price Prediction ennustaa myös 0,00008 dollarin hintaa vuonna 2023, mutta se on minimi.

Heidän mielestään Floki Inu voi nousta jopa 0,0001 dollariin ensi vuonna. Vuonna 2024 yksi FLOKI vaihtaa omistajaa 0,00013–0,00014 dollarissa.

🚀 $FLOKI = Life Changing Money

You've had TWO opportunities to change your life since the 2020 dump and you're probably getting a THIRD. Don't take it for granted.

Get #FLOKI for max ROI and go from:

9-5 = financial freedom

Job = time for your passion

Debt = peace of mind

💪🏼 pic.twitter.com/21vhukn8Gf

— Oliver Moon (@oliverm8n2882) March 1, 2022