Mayweatherilla on yhteyksiä useisiin matonvetoihin ja huijauksiin

Nyrkkeilyn supertähti on puhdistanut sosiaalisen mediansa viittauksista promootioihinsa, mutta Internet on ikuinen

Hän on esimerkki mahdollisuudesta, joka on olemassa kryptossa niille, joilla ei ole omaatuntoa

Rakastan kryptoa.

Uskon, että Bitcoin voi tehdä maailmasta paremman paikan – digitaalinen, hajautettu rahamuoto, jolla on kova tarjontakatto, jonka kaltaista maailma ei ole koskaan ennen nähnyt.

Erityisesti olen sitä mieltä, että stablecoineihin ja hajautettuun rahoitukseen liittyvät innovaatiot voivat luoda oikeudenmukaisemman, demokraattisemman ja helppokäyttöisemmän rahoitusjärjestelmän verrattuna nykyiseen järjestelmään, joka on liian usein pinottu huipulla olevien hyväksi, mikä laajentaa juuri nyt monissa maissa vaivaavaa eriarvoisuuden kuilua.

Mutta älkäämme huijatko itseämme tässä – tällä upealla alalla on myös pimeitä puolia. Ja edellä mainitut mahdollisuudet, mahdollisuudet ja unelmat todellisen muutoksen aikaansaamiseksi ovat vielä kaukana todellisuudesta.

Sääntely

Olitpa sääntelyn kannattaja tai vastustaja, totuus on, että tämä on 1,2 biljoonan dollarin ala, jonka on annettu toimia vapaasti. ”Villi länsi” on ylikäytetty ilmaus kryptosta, mutta on edelleen täydellinen tapa kuvata sitä. Toki tällä on valtavasti myönteisiä puolia, koska innovaatiot voivat nousta, sisällöntuottajilla on vapaat kädet ja esteet pysyvät minimaalisina.

Mutta niin tärkeitä kuin minimisääntelyn edut ovatkin, en halua keskustella niistä tässä. Haluan puhua tämän ympäristön negatiivisista ulkoisista vaikutuksista; Haluan viettää jonkin aikaa katsellen roistoja, jotka voivat toimia avaruudessa, kuolaten ylösalaisin viattoman yleisön kustannuksella.

Tehdään tapaustutkimus yksilöstä, joka on hyödyntänyt järjestelmää ja herkkäuskoista sijoittajaa hyödykseen, ehkä enemmän kuin kukaan muu: Floyd Mayweather.

Floyd Mayweather

Floyd Mayweather on nyrkkeilijä, joka tunnetaan jännittävästä taistelutyylistään, nöyrästä asenteestaan ja naisten kunnioituksestaan. OK, se oli vitsi.

Puhutaanpa rahasta, koska siitä tässä artikkelissa todellakin on kyse. Mayweather sijoittui viime vuonna kuudenneksi Sporticon kaikkien aikojen urheilijoiden tuloslistalla, ja on kerännyt inflaatiokorjattuna 1,2 miljardia dollaria uransa aikana. Mutta oletko nähnyt kaasun hinnan viime aikoina? Ilmeisesti jopa 1,2 miljardia dollaria vaikeuttaa toimeentuloa nykypäivän Amerikassa, kun Floyd ”Money” Mayweather on ryhtynyt kryptovaluuttahuijauksiin täydentääkseen tulojaan.

Mayweatherin Metaverse-projekti

Hänen Twitter-bionsa on nähtävissä alempana, ja se edistää jonkinlaista metaversumiin liittyvää projektia nimeltä ”mayweverse”, joka minulta kysyttäessä ei voisi rullata kieleltä yhtään huonommin.

Hauska asia on, että kun tämä projekti julkistettiin, hän hylkäsi kokonaan Floyd NFT -projektin, jota hän oli aiemmin jatkuvasti edistänyt. Hän myös poisti kaikki julkaisuun liittyvät twiitit ja julkiset sosiaalisen median viestit.

Onneksi asiat elävät ikuisesti Internetissä, joten voit nähdä alla esimerkin Mayweatherista, joka on tyypillisesti nöyrä, kun hän chattailee kameran edessä yhden kartanonsa uima-altaalta.

Floyd Mayweather – Floyds World NFT pic.twitter.com/tdI6tKSME5 — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) April 10, 2022

Vielä pahempaa, hän ei edes ilmoittanut FloydNFT:n takana olevalle tiimille (tai sijoittajille), että hän oli käynnistämässä uutta projektia tai luopuvansa edellisestä. Tyylikäs liike, Floyd.

Ja mitä tapahtui Mayweverselle? Kyllä, se oli matto, jolla seisoneet menettivät kaiken. Sen takana ollut tiimi oli anonyymi ja pystyi vetäytymään ilman seurauksia. Mitä Floydiin tulee, sillä ei näytä olevan mitään seurauksia, mikä on valitettavaa, mutta ei myöskään vähääkään yllättävää. Valoisa puoli on, Jumala siunatkoon Twitter-tiliä @bestvideosofct, koska heillä on alla oleva helmi yhdestä Mayweatherin monista tarjouksista.

”Ja tietysti minä olen Rahamies, mutta arvatkaa mitä? Ole osa historiaa, omista pala perinnöstäni ja voit myös ansaita rahaa.” – Floyd Mayweather

Floyd Mayweather – Mayweverse Pt 1 pic.twitter.com/gUzsxeazNV — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) May 5, 2022

Ethereum max

Ethereum Max on merkki, joka sponsoroi Mayweatherin ”taistelua” YouTube-persoonallisuuden Logan Paulin kanssa. Mayweatherin voimakkaasti promoamana hän ilmestyi punnitukseen Ethereum Max -t-paidassa, kun taas virallisessa taistelukortissa mainostettiin merkkiä, ja lippuja voi ostaa valuutalla.

Ihan huvikseni kartoittelin alla olevan merkin hintatoiminnan taistelun jälkeen.

<div class=”flourish-embed florish-chart” data-src=”visualisation/10265542″><script src=”https://public.flourish.studio/resources/embed.js”></script></ div>

Bored Bunny ja Moonshot olivat samalla tavalla mainostettuja mattoja, mutta itse asiassa en voi vaivautua menemään yksityiskohtiin niiden takana. Mayweather on edistänyt myös monia vanhempia projekteja edellisestä kryptosyklistä, etenkin ICO:t, jotka menivät nollaan.

Lähes kaikissa tapauksissa hänen Twitter-tilinsä on puhdistettu promootioista.

Varokaa ihmiset

Minun ei mielestäni tarvitse selventää, että Mayweather ei ole hyvä keksi. Hän on joutunut useaan otteeseen vankilaan tyttöystävänsä hakkaamisesta, ja häntä vastaan on kohdistettu joukko pahoinpitely-, hyökkäys- ja häirintätapauksia. Kun otetaan huomioon hänen asemansa uskomattoman lahjakkaana taistelijana, toistuva fyysinen väkivalta on vieläkin inhottavampaa ja pelkurimaisempaa.

Mutta juuri tällaiset moraalisesti konkurssiin menneet ihmiset voivat loistaa kryptovaluutta-avaruudessa, kun otetaan huomioon sääntelyn puute ja kenen tahansa helppo kyky lyödä kolikkoa tai lyödä NFT-kokoelma ja myydä se massoille.

Se on innokas muistutus siitä, että vaikka due diligence on elintärkeää sijoitettaessa mihin tahansa omaisuusluokkaan, se on vielä tärkeämpää kryptossa, jossa kuka tahansa voi huijata ketä tahansa, kunhan heillä on WiFi-yhteys ja heiltä puuttuu kunnollinen omatunto.