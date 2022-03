Saavutettuaan 800 miljoonan dollarin TVS:n (Total Value Secured) Flux-verkon ja ekosysteemin token muuttui paraboliseksi.

Se on tuottanut 46,7 miljoonan dollarin kaupankäynnin ja lisännyt arvoonsa 14 % viimeisen 24 tunnin aikana. Kirjoitushetkellä sen arvo oli 1,88 dollaria.

Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki mitä sinun tulee tietää Flux-kolikosta, mukaan lukien kannattaako sitä ostaa. Täältä voit ostaa Fluxin, jos päätät tehdä niin.

Koska FLUX on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa FLUX nyt seuraavasti:

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien FLUX -kolikot.

Flux Ecosystem tarjoaa hajautetun, yhteentoimivan kehitysympäristön. Se on täysin toimiva sarja blockchain-as-a-service -ratkaisuja ja hajautettuja laskentapalveluja.

Se ilmoittaa olevansa uuden sukupolven skaalautuva hajautettu pilvi-infrastruktuuri. Sen avulla on mahdollista kehittää, ajaa ja hallita sovelluksia useilla palvelimilla samanaikaisesti. Flux on valmis ottamaan vastaan dAppien, Web 3.0:n jne. tulevaisuuden.

Flux on natiivi GPU-louhittava POW (Proof of Work) -kolikko, joka tarjoaa kannustimia laitteiston isännöitsijöille, DAO:n hallintaan ketjussa ja huonojen toimijoiden lieventämiseen laitteiston käyttövaatimuksilla.

Flux voi olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvoja vastaan suolalla.

Jopa Brain ennustaa Fluxin saavuttavan 2,89 dollaria vuoden 2023 loppuun mennessä. Seuraavana vuonna se nousee 3,53 dollariin. Vuonna 2025 analyytikko uskoo sen saavuttavan kaikkien aikojen korkeimman 4,40 dollarin arvon.

