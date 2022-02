FORTH perustuu uuteen oletukseen. Ampleforth (AMPL) Governance Tokenin alkuperäinen kolikko on ainutlaatuinen siinä mielessä, että omistamiesi AMPL-tokenien määrä voi muuttua joka päivä. Saadaksesi lisätietoja mikä se on, katso tämä lyhyt artikkeli, joka kertoo sinulle myös parhaat paikat ostaa FORTHia.

Koska FORTH on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa FORTH nyt seuraavasti:

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien FORTH -kolikot.

FORTHin haltijat voivat äänestää Ampleforth-pöytäkirjaan ehdotetuista muutoksista tai delegoida äänensä edustajille, jotka äänestävät heidän puolestaan. AMPL on kryptovaluutta, kuten Bitcoin, mutta siinä on yksi juju: tarjonta muuttuu päivittäin.

AMPL-protokolla säätää tarjontaa automaattisesti kysynnän mukaan. Kun hinta on korkea, lompakon saldot kasvavat. Kun hinta on alhainen, lompakon saldot pienenevät.

AMPL on laimentamaton. Tarjonnan säätöjä sovelletaan yleisesti ja suhteellisesti jokaisen lompakon saldoon. Tämä tarkoittaa sitä, että verkon omistusprosentti pysyy kiinteänä.

AMPL:n mukaan nykypäivän kryptovaluutat korreloivat vaarallisesti. AMPL:n ainutlaatuiset kannustimet antavat sille mahdollisuuden irrottaa Bitcoinin hintakuviosta. Tämä vähentää systemaattista riskiä, lisäämällä monimuotoisuutta homogeeniseen ekosysteemiin.

Token voi olla kannattava sijoitus sen ainutlaatuisen lähtökohdan ansiosta. Tutustu kuitenkin markkinoihin ja lue ainakin muutamia hintaennusteita ennen kuin sitoudut sijoitukseen.

Wallet Investorin mukaan ne, jotka etsivät kryptovaluuttoja, joilla on hyvä tuotto, saattavat pitää FORTHia huonona vaihtoehtona, sillä heidän nykyinen sijoituksensa voi tulevaisuudessa devalvoitua.

Up to Brain ei ole samaa mieltä. Asiantuntijoiden mukaan hinta nousee 31 dollariin vuoden 2023 loppuun mennessä, kun se kirjoitushetkellä oli 7,80 dollaria. Todennäköisesti token nousee 46 dollariin vuoden 2024 loppuun mennessä.

