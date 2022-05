Terran stablecoin on menettänyt sidonnaisuutensa dollariin ja sen arvo on tällä hetkellä noin 5 senttiä.

Blockin toimittaja, Frank Chaparro, on todennut, että meneillään oleva UST-kriisi on tuhoisin tapahtuma kryptovaluutta-markkinoiden historiassa.

Hän antoi tämän lausunnon äskettäin CNBC:n haastattelussa . Kysyttäessä UST:n sidonnaisuuksien purkautumisesta, Chapparo kommentoi seuraavaa:

”Näimme suuren sidonnaisuuden purkautumisen, mutta puhuin tiimin kanssa, ja näyttää siltä, että he pärjäävät. Kuulin, että tällä hetkellä on paineita päästä eroon vakaista kolikoista, koska he ovat huolissaan UST:n kuvatusta riskistä, jota ei todellakaan voi aliarvioida. Tämä tapahtuma on luultavasti tuhoisin tapahtuma krypton historiassa. Luultavasti noin 50 miljardia dollaria tulee pyyhkiytymään pois.”

Hän lisäsi, että kryptovaluuttasijoittajat ovat huolissaan myös muista stabiileista kolikoista. Chapparo kertoi CNBC:lle seuraavaa:

”Ei ole yllättävää, että sijoittajat ovat tällä hetkellä huolissaan tetheristä ja muista stabiileista kolikoista. Mutta mitä tulee laajempiin vakaisiin kolikkomarkkinoihin, keskustelin Tetherin tiimin kanssa, jonka mukaan heillä on periaatteessa tonneittain Yhdysvaltain valtiovarainministeriön lyhytaikaisia velkakirjoja, joten heidän olisi melko helppoa lunastaa useita miljardeja dollareita.”

Hän lisäsi, että UST ei ole samanlaisessa veneessä juuri nyt. Hanke kamppailee saadakseen valaita tekemään pääomasiirtoja markkinoilla, joka ylittää vähintään miljardin dollarin.

”Mutta tässä vaiheessa, kun UST on laskenut niin paljon kuin se on ja Luna, terran alkuperäinen tokenin tilanne näyttää hieman synkältä, ei tarkoita, että se voisi tapahtua, on vain kysymys siitä, milloin se voisi tapahtua.”

LUNA, Terra-ekosysteemin alkuperäinen token, on menettänyt yli 98 % arvostaan viime päivinä. Sen arvo on tällä hetkellä 0,06087 dollaria kolikkoa kohden.