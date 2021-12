FTT nousi 1000 % vuodessa

FTT nousi härkämarkkinoiden tukikaistasta.

FTT julkaistiin BEP-20 -token standardilla.

FTT teki yhteistyötä NBA Franchisen kanssa.

FTT on FTX-ekosysteemin virallinen token. Se on tarkoitettu tulevien positioiden vakuudeksi. Omistajana saat alennuksia kaupankäyntimaksuista, Over the counter -alennuksia ja paljon muuta. FTX:ää tukee Almeda Research. Almeda Research on johtava kryptokaupan yritys, ja se on myös luokiteltu yhdeksi suurimmista likviditeetin tarjoajista.

Aiemmin tänä vuonna FTX teki yhteistyötä Miami Heatin kanssa, joka on NBA-franchising yritys. Kumppanuusehtojen mukaan, Miami Heatin areena muutti nimensä FTX Arenaksi (se on aiemmin kantanut myös nimeä The American Airline -areena).

FTX-tokenin loivat Gary Wang ja Sam Bankman-Fried. Sam työskenteli kauppiaana Jane Street Capitalissa vuosina 2014–2017, ja Gray toimi ohjelmistoinsinööri-harjoittelijana Facebookissa.

Token on rakennettu Ethereum-verkkoon (ERC-20). Sen nykyinen hintahaarukka on 48,52–51,76 dollaria.

FTT:n päivittäinen kaupankäyntivolyymi on noin 231 597 692 dollaria. Sen kaikkien aikojen korkein hinta oli 9. syyskuuta 2021, 84,18 dollaria, ja kaikkien aikojen alin 1,15 dollaria 6. syyskuuta 2019. FTT:llä on yhteensä 335 miljoonaa kolikkoa ja liikkeessä oleva tarjonta on 139 460 202 tokenia.

FTX Token / TetherUS päivittäinen kynttilänjalkakaavio (Lähde: Tradingview)

Kaavion perusteella FTT näyttää osittaisen elpymisen merkkejä, mutta härkien on tehtävä enemmän saadakseen markkinat jälleen nousuun.

Kuten useat muut kryptovaluutat, FTT on noussut yli 1 000 %. Vasta tammikuussa FTT:tä myytiin 5,77 dollarilla. Heinäkuun alusta FTT:n hinta on yli kaksinkertaistunut.

Yhteenveto

FTT-hinta on noussut 5759,94 % edellisestä kaikkien aikojen alhaisimmasta tasostaan. Sillä on tällä hetkellä 0,26 prosentin markkina-asema ja se on CoinMarketCapin sijalla 32.