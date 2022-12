FTX julistautuu konkurssiin Metacaden (MCADE) ollessa hurjassa nousussa presalessa

Kryptomarkkinoita ravisteli perin pohjin äskettäinen uutinen, jonka mukaan maailman toiseksi suurin kryptopörssi FTX aikoo hakeutua konkurssiin Yhdysvaltain tuomioistuimissa. Kun FTX:n taseessa havaittiin kahdeksan miljardin dollarin vaje sen jälkeen kymmenien asiakkaiden vedettyään varojaan pois, sen arkkivihollisena pidetyn Binance-yhtiön mahdollinen yritysosto kariutui, eikä perustaja, eikä toimitusjohtaja Sam Bankman-Friedillä ollut muuta vaihtoehtoa kuin hakeutua konkurssiin.

Mikä on Metacade?

Metacade on ensimmäinen Web 3.0:ssa ilmestynyt yhteisövetoinen pelihalli. Se on paikka, jonne peliharrastajat voivat kokoontua ja hengailla yhdessä uusimpia play-to-earn-pelejä pelaten. Siitä on tarkoitus tulla metaversumin johtava GameFi -alusta, joka tarjoaa jotain niin sijoittajille, pelaajille kuin kehittäjillekin.

Koko ekosysteemin perustana on MCADE-token, jota voi käyttää, panostaa ja ansaita alustan sisällä. Pelikokemuksen P2E-puolen lisäksi käyttäjät voivat osallistua yhteisön toimintaan monilla muilla keinoilla ja ansaita samalla MCADE-tokeneita. Näihin lukeutuvat:

tiedon jakaminen sosiaalisessa tilassa

pelien taustatestaus

palautteen antaminen kehittäjille

peliarvostelujen kirjoittaminen

säännölliset arvonnat

Metacaden tavoitteena on tuottaa täysin itsenäinen ja yhteisön omistama tila, jossa jäsenillä on täysi määräysvalta Metacaden tekemiin päätöksiin ja joka tarjoaa samalla yhden Web 3.0 GameFi-ympäristön monipuolisimmista pelivalikoimista, joka saa käyttäjät palaamaan takaisin yhä uudelleen ja uudelleen.

Miksi Metacade on erilainen?

Metacaden etenemissuunnitelma, joka on luettavissa sen white paperissa , sisältää useita seikkoja, jotka erottavat sen GameFi-kilpailijoista. Niistä ilmeisin on laaja pelivalikoima, joka kehittyy jatkuvasti kehittäjien luodessa uusia pelejä. Toisin kuin muut pelialustat, Metacade ei ole riippuvainen yhdestä tai rajallisesta määrästä pelejä ylläpitääkseen jäsenten kiinnostusta.

Metacade ei ole hyväksynyt rahoitusta pääomasijoittajilta, koska se on pyrkinyt saamaan mukaan vain ne tahot, jotka ovat aidosti kiinnostuneita pelaamisesta. Lisäksi MCADE:n presale on avoin kaikille, joten kun MCADE tulee markkinoille, hyötyvät arvonnoususta eniten yhteisön jäsenet.

Tämä ei ainoastaan palauta pelaamisen valtaa takaisin niiden käsiin, jotka välittävät videopeleistä eniten, vaan ainutlaatuisen ja omavaraistalouden ansiosta myös MCADE-tokenit palautuvat käyttäjilleen pelin sisäisten palkkioiden, kilpailujen, arvontojen, panostusten ja yhteisön sitoutumisen kautta. Lisätuloja saadaan peliin mainonnan, maksullisen pelihallin ja työpaikkailmoitusten kautta.

Tämä yhteisöllinen lähestymistapa on Metacaden etenemissuunnitelman jokaisen osan keskiössä. Se on keskus, jossa kehittäjät voivat toteuttaa ideoitaan ja saada yhteisön hyväksymää rahoitusta Metagranttien kautta, joiden jakamisesta jäsenet äänestävät. Lisäksi GameFi-ympäristössä uran luomisesta kiinnostuneet voivat hakea useisiin avoimiin työpaikkoihin eräissä Web 3.0 -alan suurimmista yrityksistä.

Miksi MCADE:lle povataan niin huimaa nousua

Vaikka FTX:n kaatuminen on aiheuttanut huomattavaa levottomuutta sijoittajien ja markkinoiden keskuudessa, erityisesti kun otetaan huonioon menetetty likviditeetti ja markkinakapasiteetin arvo, pörssiin toistaiseksi listaamattomat kryptovaluutat ovat välttyneet kaatumisen pahimmilta vaikutuksilta.

Tämä sekä alustan selkeä potentiaali pitkäikäisyyteen ovat harvinaisuuksia metaversumimaailmassa, sillä kyseessä on alusta, jolla käyttäjät voivat toteuttaa monia niistä asioista, joita he haluaisivat tehdä Web 3.0:ssa.

Kun presale saadaan päätökseen, jää markkinakatto todennäköisesti alle 50 miljoonan dollarin. Tämä tekee siitä paljon pienemmän verrattuna kilpailijoihin, kuten The Sandboxiin ja Decentralandiin, jotka saavuttivat huipussaan yli viiden miljardin dollarin lukemat. Tämä on jälleen yksi osoitus siitä potentiaalista, joka Metacaden sijoittajia odottaa.

Osta MCADE presalessa

MCADE:n varhaiset sijoittajat päättävät presalen saatuaan rahoilleen tuottoa. Presalen avauskierroksella sijoittajat voivat saada 125 MCADE:a yhdellä dollarilla, jonka jälkeen arvo nousee jokaisella yhdeksästä kierroksesta aina lopulliseen 50 MCADE:en kutakin sijoitettua dollaria kohden. Tämä tekee siitä jo todella houkuttelevan.

Alustan runsas potentiaali ja poikkeuksellisen tarkkaan mietitty reitti markkinoille huomioon ottaen Metacade vaikuttaa aliarvostetulta, vaikka myös FTX:n romahduksen aiheuttama markkinoiden epävakaus otetaan huomioon. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että Metacade voi hyvinkin olla vuoden otollisin sijoitus.