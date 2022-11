FTX maksukyvytön – mitä seuraavaksi krypton suhteen?

Julkaisin kolme viikkoa sitten analyysin, jossa todettiin, että pelkäsin Bitcoinin olevan vain muutaman huonon uutisen matkan päässä 15 000 dollariin.

Ja mitä kävikään; tässä sitä ollaan.

En osannut ennustaa tätä. Juttuni ei viitannut mihinkään FTX:ään liittyvään. Paitsi että olen aiemmin ylistänyt Bankman-Friedin älykkyyttä. Tulkitsin hänen luonteensa pahasti väärin, ja olin pahasti väärässä.

Maanantaiaamuna julkaistussa FTX:n vakavaraisuutta koskevassa tutkimuksessa uskoin edelleen, että oli erittäin epätodennäköistä, että FTX olisi maksukyvytön.

Olen myös toistanut monta kertaa samaa vanhaa sanontaa: Bitcoinilla pelaaminen lyhyellä aikavälillä muistuttaa rulettipyörän pyörittämistä.

Mutta kun roikuimme 20 000 dollarin tuntumassa ja suuntasimme kohti talvea, joka oli täynnä pahaenteisiä muuttujia, kuten energiakriisiä, korkeaa inflaatiota, ikävää geopoliittista ilmapiiriä ja poliittisia mullistuksia Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja monissa Euroopan maissa, riski oli erittäin suuri.

Ja sitten yksi ylimääräinen muuttuja – FTX:n räjähdys. Ja ihanan Black Eyed Peasin sanoin: ”se kaatuu nyt eikä yhtään myöhemmin”.

Onko aika ostaa dippi?

En pidä tästä kysymyksestä kahdesta syystä.

Ensimmäinen on se, että koska olen vain satunnainen tyyppi internetissä, mistä minun pitäisi tietää? Kuten sanoin muutama lause sitten, lyhytaikainen vedonlyönti Bitcoinista on kuin pyörittäisi rulettipyörää. Mielipiteeni siitä, haluanko punaisen vai mustan, olisi yhtä pätevä kuin se, mitä ajattelen Bitcoinin lyhyen aikavälin toiminnasta.

Toinen syy on se, että tämä kysymys on lähestulkoon muistireaktio kryptohintojen laskuun. Se on kai syntynyt tilan kulttuurista. Keskeistä on, että ihmiset viittaavat menneisiin sykleihin ja viittaavat siihen miten Bitcoin on aina palannut. Mutta he eivät ymmärrä jotain.

Bitcoin lanseerattiin tammikuussa 2009 yhteen historian pisimmistä ja räjähdysmäisimmistä nousukausista. Tänä vuonna näin ei enää ole. Ilmainen raha on kytketty pois päältä – sitten yhdysvaltain keskuspankki nostaa korkoja historiallisen nopeasti, ja inflaatio on tasolla, jota ei ole nähty sitten 70-luvun.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Bitcoin on koskaan kokenut laajemman talouden karhumarkkinat. Ja tästä syystä kaikki vedot ovat poissa. Ja se käy nyt kauppaa alemmilla tasoilla kuin viisi vuotta sitten joulukuussa 2017.

Ei ole parempaa asiaa kuin dippien osto ja samalla naureskellen pankkiin meno. Vilkaisu yllä olevaan kaavioon osoittaa kuinka monta notkahdusta tänä vuonna on ollut. Asia on vaikea. Kaupankäynti on vaikeaa. Krypto on epävakaata peliä. Jokaista Twitterissä näkemääsi kuvakaappausta 100-kertaisesta voitosta tarkoittaa 100 ihmistä enemmän, jotka ovat menettäneet kaiken.

Älä unohda laajemman talouden tilannetta

FTX:n romahdus oli hurja. Ja se on uskomattoman huono asia kryptotaloudelle yleensä. Odotettavissa on jonkin verran leviämistä, sillä emme vielä tiedä kuka oli alttiina kenellekin – mutta FTX, joka on niin suuri toimija alalla, vetää epäilemättä muutaman ruumiin mukanaan.

Älä kuitenkaan jätä huomiotta suurempaa suuntausta. Krypto seuraa osakemarkkinoita. Bitcoinin ja Ethereumin kaltaiset Blue Chip -varat ovat koiran häntä; koiran ollessa osakemarkkinat. Ja nämä osakemarkkinat heiluvat edestakaisin inflaatiolukemien ja Yhdysvaltain keskuspankin korkojen suhteen.

Kirjoitin viime kuussa siitä miten osakkeiden ja Bitcoinin välinen korrelaatio on niinkin suuri mitä se tällä hetkellä on. Se lisääntyi huomattavasti huhtikuussa 2022, juuri kun siirryimme korkean korkotason ympäristöön.

Lyhyellä aikavälillä FTX-episodin on toimittava. Tartunnat leviävät, uutisotikot leviävät, yllätyksiä tulee esiin. Sen jälkeen on taas aika seurata osakemarkkinoita. Jos se ei ollut jo selvää – kryptomarkkinat ovat armottomat. Älä unohda sitä ja pysy turvassa.