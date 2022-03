Kryptovaihtoalusta FTX on saanut hyväksynnän uudelle virtuaalisen omaisuuden lisenssille Dubaissa. Se on ensimmäinen pörssi, joka on saanut tällaisen luvan, ja sen seurauksena FTX toivoo avaavansa Dubaihin aluetoimistoja, palvellakseen alueellisia markkinoita. Tässä on mitä tiedämme uusimmasta sopimuksesta:

FTX on nyt ensimmäinen digitaalisen omaisuuden yritys, joka on saanut luvan toimia Dubaissa.

Pörssi myös laajensi hiljattain jalansijaaan Euroopassa uusilla toimipisteillä Kyproksella.

FTX Tokenin arvo pysyi kuitenkin suurelta osin ennallaan uutisten jälkeen.

Tietolähde: Tradingview

Onko Dubailla merkitystä FTX-tokenille?

Vuosi 2022 on alkanut FTX:lle varsin vaikuttavasti. Vuoden alussa pörssi vahvisti keränneensä noin 400 miljoonaa dollaria uutta rahoitusta. Tämä nosti yrityksen arvon 32 miljardiin dollariin.

Lisäksi FTX on laajentunut Eurooppaan, saatuaan luvan aloittaa toimintansa Kyproksella. Dubain lisenssi heijastaa yrityksen tietoista pyrkimystä laajentua maailmanlaajuisesti, erityisesti alueilla, joilla kryptojohdannaismarkkinat ovat perinteisesti riittämättömät. Mutta FTX ei ole ainoa pörssi, joka on saanut jalansijaa Lähi-idässä. Äskettäin Binance hankki toimintaluvan Bahrainista.

Sijoittajat eivät kuitenkaan vielä olet täysin käsitelleet uuden toimiluvan vaikutuksia. Lehdistötiedotteeseen mennessä FTX-token pysyi pitkälti ennallaan 24 tunnin päivänsisäisessä kaupankäynnissä. Kolikko oli myynnissä 40,32 dollarissa, laskua oli alle 1 %.

Voiko FTX ajautua maailmanlaajuiseksi?

Toistaiseksi FTX on hallinnut johdannaismarkkinoita Yhdysvalloissa. Mutta siellä on valtavat markkinat, etenkin maissa, joissa on kryptoystävällinen politiikka.

Lähi-itä näyttää sopivalta paikalta aloittaa. Jos FTX todellakin saa jalansijaa Dubaissa, sen on pitkällä aikavälillä paljon helpompi laajentaa palvelujaan monipuolisemman, maailmanlaajuisen asiakaskunnan piiriin.