FTX:n romahdus tarjoaa mahdollisuuksia tulokkaille, mukaan lukien Metacade (MCADE) – tässä syy

FTX:n romahdus on vahingoittanut luottamusta kryptoyhteisössä

Yhteisöön, hajautukseen ja läpinäkyvyyteen keskittyvät projektit tulevat menestymään

Uusi play-to-earn -yhteisö, Metacade, on hyvä esimerkki tällaisesta pitkäikäisestä ja kestävästä projektista

Viime viikkoina kryptoalaa on ravistellut yhden maailman laajimmin tunnetun kryptopörssin, FTX:n, hämmästyttävä miljardien dollarien romahdus. Se ei kuitenkaan välttämättä ole pelkästään huono asia. Avoimuus ja hajauttamisen tarve ovat viime aikoina nousseet puheenaiheiksi, ja nämä kaksi asiaa ovat välttämättömiä luottamuksen palauttamiseksi kryptoyhteisöön.

Tässä artikkelissa selitetään, miksi FTX:n romahdus saattaa itse asiassa olla positiivinen asia MCADE:n kaltaisille uusille tokeneille ja koko Metacade-alustalle.

Mitä tapahtui FTX:lle?

FTX oli yksi maailman suurimmista keskitetyistä kryptopörsseistä, joka palveli yli viittä miljoonaa asiakasta ja mahdollisti yli 700 miljardin dollarin kaupankäynnin vuonna 2021. Pörssin perusti Sam Bankman-Fried, joka johti myös Alameda Researchia, kvantitatiivista kaupankäyntiä harjoittavaa yritystä, jolla oli läheiset siteet FTX:ään.

Marraskuun 2. päivänä Coindeskin artikkelissa kerrottiin Alamedan omistavan lähes 15 miljardin dollarin arvoisista varoistaan noin viiden miljardin dollarin edestä FTX:n omaa tokenia, FTT:tä. Koska nämä tokenit luotiin käytännössä tyhjästä, heräsi huoli Alamedan ja siten FTX:n kyvystä pysyä maksukykyisenä, jos FTT:n hinta laskee.

Ensimmäinen pommi putosi, kun Changpeng ”CZ” Zhao sanoi myyvänsä Binance-omistukset FTT:stä 6. marraskuuta. Tämä käynnisti negatiivisen spekulaation kierteen, joka aiheutti FTT:n hinnan laskun. Tämä puolestaan johti likviditeettikriisiin, kun sijoittajat kiirehtivät vetämään varansa pois FTX-pörssistä. 8. marraskuuta FTX keskeytti kaikki nostot.

Tämän seurauksena FTT:n hinta romahti 21,8 dollarista alimmilleen 3,26 dollariin, mikä tuhosi FTX:n varat. Samaan aikaan Binance ilmoitti suunnitelmasta ostaa FTX, mutta vetäytyi seuraavana päivänä. Tämä johti siihen, että FTX:llä ei ollut varoja maksaa sijoittajille takaisin, ja lopulta pörssi haki konkurssia 11. marraskuuta. Konkurssimenettelyssä todettiin, että FTX oli velkaa 50 suurimmalle velkojalleen yli kolme miljardia dollaria. Tuomioistuimen määräämät selvitysmiehet ovat maininneet FTX:n romahduksen syiksi vakavan petoksen ja huonot riskinhallintakäytännöt.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade on yhteisöllinen keskus, jonka tavoitteena on olla play-to-earn -palveluiden ykköskohde. Se on tila, jossa pelaajat, kryptosijoittajat, kehittäjät ja yrittäjät voivat verkostoitua keskenään ja pitää hauskaa tutustuessaan orastavaan GameFi-alaan. Alustalla voit nähdä uusimmat trendipelit, lukea arvosteluja ja päästä käsiksi kehittyneimpään GameFi-alfaan, joka auttaa saamaan mahdollisimman paljon irti play-to-earn-seikkailusta.

Metacade on viime aikoina herättänyt huomiota yhteisölähtöisellä filosofiallaan, joka asettaa käyttäjät etusijalle. Metacaden tavoitteena on maksimoida käyttäjän saama hyöty kaikissa vaiheissa ja antaa pelaaminen takaisin pelaajien käsiin. Metacade esimerkiksi palkitsee MCADE-tokenilla kaikki, jotka julkaisevat arvosteluja, vinkkejä tai muuta arvokasta sisältöä. Se on myös käynnistämässä Metagrants-järjestelmää, jonka avulla käyttäjät voivat ohjata rahoitusta peleihin, joita he haluavat pelata kilpailupohjaisella areenalla, ja valmis peli lisätään Metacaden virtuaaliseen pelihalliin.

Metacaden lopullisena suunnitelmana on tulla maailman ensimmäiseksi pelaajien omistamaksi virtuaalihalliksi ja mullistaa samalla tapa, jolla perinteisiä yhteisökeskuksia muodostetaan. Tämän vision toteuttamiseksi Metacadesta on tarkoitus tulla hajautettu itsenäinen organisaatio (DAO), kunhan kehitys on saatu päätökseen. Tämä tarkoittaa sitä, että MCADE:n omistajat äänestävät kaikista yhteisöä koskevista päätöksistä.

Miksi FTX:n romahdus voi vaikuttaa positiivisesti Metacadeen (MCADE)?

Kun tarkastellaan yllämainittuja seikkoja, on helppo ymmärtää, miksi FTX:n romahdus voi avata ovia Metacaden kaltaisille uusille tulokkaille. Jotkut ovat verranneet romahdusta dotcom-kuplaan, joka loukkasi vakavasti luottamusta mutta kannusti internet-pohjaisia yrityksiä ottamaan käyttöön kestävämpiä liiketoimintamalleja. Sama tapahtuu todennäköisesti myös kryptomarkkinoilla, sillä alhainen luottamus tarkoittaa, että yhä useammat kryptosijoittajat etsivät Metacaden kaltaisia läpinäkyviä hankkeita, joilla on vankka perusta.

Metacade on esimerkiksi tehnyt selväksi, että 70 % sen tokeneista on saatavilla presalessa ilman pääomasijoituksia. Se on myös ottamassa käyttöön usean allekirjoituksen lompakoita, jotka edellyttävät useiden avainten haltijoiden allekirjoitusta Metacaden kassasta tehdyistä transaktioista. Kuten tiimi toteaa Metacaden white paperissa, ”maksimaalisen turvallisuuden saavuttaminen $MCADE:lle ja sen haltijoille on tärkein prioriteettimme”, minkä vuoksi auditoinnin suorittaa Certik, yksi lohkoketjujen auditoinnin johtavista toimijoista.

On myös todennäköistä, että siirtyminen kohti hajautettuja hankkeita, joissa ei ole keskitettyä ohjausta, lisääntyy. Kun Metacadesta tulee DAO, todennäköisyys sen joutumiselle keskittämisen haittojen uhriksi vähenee huomattavasti, koska päätökset tekee yhteisö, eikä vain kourallinen omia etujaan ajavia ihmisiä.

Hankkeista, jotka keskittyvät voittojen sijaan käyttäjiin, tulee todennäköisesti paljon houkuttelevampia sijoittajien silmissä. FTX on malliesimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun keskitetty ryhmä asettaa voitot etusijalle käyttäjien sijaan. Metacaden kaltaiset hankkeet voisivat tuoda kaivattua uudistusta tällaiselle lähestymistavalle.

Metacade (MCADE) saattaa nousta voittajaksi FTX:n fiaskon jälkeen

Nähtäväksi jää, miten FTX:n romahdus vaikuttaa krypton tulevaisuuteen. On hyvin mahdollista, että sääntelyn valvonta lisääntyy, mikä ei välttämättä ole huono asia Metacaden kaltaisille hankkeille. Luottamus on tällä hetkellä vähäistä, ja tällaiset läpinäkyvät projektit ovat todennäköisesti erittäin toivottuja kryptosijoittajien keskuudessa ympäri maailmaa.

Kun otetaan huomioon nopea tahti, jolla play-to-earn kasvaa, sekä monet innovatiiviset ominaisuudet ja läpinäkyvä, yhteisölähtöinen lähestymistapa, Metacade vaikuttaa erinomaiselta sijoitusmahdollisuudelta FTX:n romahduksen jälkeen. Ei ole parempaa aikaa lähteä mukaan kuin juuri nyt, kun MCADE-token on presalessa. Jos etsit tuoretta tokenia, joka asettaa sijoittajat etusijalle voittojen sijaan, kannattaa Metacaden presaleen tutustua jo tänään.