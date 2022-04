Kryptovaluutta-avaruus on edelleen suurelta osin sääntelemätön useissa maissa, mutta viranomaiset tutkivat jo markkinoiden säätelyä.

Future Perfect Venturesin perustaja ja toimitusjohtaja, Jalak Jobanputra, uskoo, että kryptovaluuttamarkkinoiden säätely vahvistaa viime kädessä digitaalisten valuuttojen legitiimiyttä nousevana omaisuusluokkana.

Hän totesi tämän hiljattain Yahoo Financen haastattelussa . Jobanputra kommentoi seuraavaa:

”Olen aina uskonut, että sääntelyä tulee, kun tämä alan sektori kasvaa siihen pisteeseen, että käyttäjiä on paljon. Ja siksi uskon sen olevan ainoastaan positiivista. Tarkoitan, että alalla on niitä, jotka eivät halua nähdä minkäänlaista sääntelyä. Mutta jotta ala voisi kasvaa, mielestäni meidän täytyy olla säänneltyjä, ja on tärkeää, että sääntelijät ymmärtävät, mistä tässä tekniikassa on kyse.”

Yhdysvaltain hallitus jatkaa kryptovaluuttojen tarkastelua, selvittääkseen parhaan tavan säädellä kyseistä nousevaa omaisuusluokkaa. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa konkreettista sääntelyä.

Huolimatta selkeän kryptovaluuttasääntelyn puutteesta suurimmassa osassa maailmaa, hallitukset verottavat kryptovaluutta-alan toimijoita. Lisäksi kryptovaluuttapörssien on rekisteröidyttävä asianomaisille viranomaisille ennen kuin ne voivat toimia useimmissa maissa.

Jobanputra puhui myös lisääntyvästä kilpailusta Bitcoinin ja Ethereumin välillä. Hän uskoo, että Ethereum haastaa Bitcoinin pitkällä aikavälillä. VC:n toimitusjohtaja sanoi;

”Alamme nähdä, että Bitcoinissa tapahtuu innovaatioita. Olemme varmasti nähneet sen toimivan arvon säilyttäjänä, suojana inflaatiota vastaan, kuten olemme nähneet tämän ekspansiivisen rahapolitiikan ympäri maailmaa parin viime vuoden aikana. Mutta loppujen lopuksi Bitcoin on turvallisin lohkoketju tällä hetkellä.”

Kryptomarkkinat ovat suoriutuneet heikommin viime päivinä, ja Bitcoinilla käydään tällä hetkellä kauppaa yli 40 000 dollarin rajan.