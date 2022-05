Gala Games (GALA), yksi johtavista metaversumi- ja lohkoketju-pelitokeneista, on tällä hetkellä vapaassa pudotuksessa. Kolikko seuraa laajemman kryptomarkkinoiden laskua, mutta sen tappiot ovat olleet paljon odotettua pahemmat. Onko toipumiseen mahdollisuuksia? Tässä tärkeimmät kohdat:

GALA on kaatunut lähes 40 % menetettyään 0,07 dollarin tuen

Se on pääosin vapaassa pudotuksessa ja saattaa tulla karhumarkkinoille lähipäivinä

GALA on laskenut lähes 65 % toukokuun alun kuukausitasosta

Tietolähde: Tradingview

Voiko GALA toipua tämän verilöylyn jälkeen?

GALAan toipuminen tulee tietysti. Mutta emme näe sen tapahtuvan lähiaikoina. Tunnelma markkinoilla on nyt hyvin arvaamaton. Vaikuttaa siltä, että monet sijoittajat lunastavat kryptovarojaan, ja jatkuvat tappiot osuvat useimpiin kolikoihin. Tämä ei ole ostajien markkinat, joten odotamme GALA:n laskevan entisestään ennen peruuttamista.

On kuitenkin erittäin mielenkiintoista nähdä, kuinka hintatapahtuma käy, kun se laskee alle 0,05 dollarin. Loppujen lopuksi tämä on ollut psykologisesti erittäin tärkeä kynnys GALA-härille. Tällä hetkellä kyseinen metaversumi-kolikko on hieman tämän hinnan yläpuolella.

Markkinoiden trendien perusteella ei ole yllätys, jos se laskee edelleen. On todennäköistä, että vapaa pudotus jatkuu ennen kuin GALA on noin 0,02 dollarissa.

Kuinka hyötyä GALA:sta juuri nyt?

Tämä ei ole paras aika ostaa GALA:a. Jos haluat tehdä sen, olisi paljon parempi odottaa viikko tai vastaavaa. Odotamme hinnan laskevan alle 0,05 dollarin.

Kun tämä tapahtuu, kolikolla tullaan käymään kauppaa lähes 100 % alennuksella toukokuun huipuistaan. Se on ihanteellinen dippi ostettavaksi, varsinkin jos tunnelma laajemmilla markkinoilla paranee.