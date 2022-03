DEA on julkaissut uuden pelin ja käynnistänyt NFT-alennuksen, joka alkaa 18. maaliskuuta.

Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. (DEA) on ilmoittanut julkaisevansa uuden blockchain play-to-earn (P2E) -pelin nimeltä Cookin' Burger. Singaporelainen GameFi-alusta on myös käynnistänyt NFT-ennakkomyynnin pelin Shop NFT:lle.

CoinJournalin kanssa jaetussa lehdistötiedotteessa todettiin, että Cookin' Burger on DEA:n neljäs peli lohkoketju-peliekosysteemissä. Se on kuitenkin GameFi-alustan ensimmäinen peli kolmannelta osapuolelta, yrityksen PlayMining-ekosysteemissä.

Mitä Cookin' Burger on?

DEA:n mukaan Cookin' Burger on lohkoketjupeli, joka simuloi hampurilaiskaupan johtamista. Peli on suunniteltu "todistamaan unelma oman ravintolan pitämisestä", Burger Studion toimitusjohtaja, Takafumi Kiyota, sanoi lausunnossaan.

Pelikokemuksessa pelaajat ottavat monia tehtäviä ruoanlaittopelissä. Pelin sisällä pelaajat ottavat hampurilais-shottien roolit ja kilpailevat asiakkaiden palvelemisesta.

DEA aikoo julkistaa virallisesti beta-version uudesta pelistä toukokuussa, vaikka Shop NFT:n ennakkomyynti alkaa tänään 18. maaliskuuta klo 11.00 (UTC +8).

Pelin sisäiset palkinnot sisältävät DEAPcoinin ($DEP)

Pelin sisäisiä palkintoja on saatavilla, kun pelaajat suorittavat onnistuneesti päivittäisiä tehtäviä, viikoittaisia tapahtumia tai sijoittuvat korkeammalle kuukausittaisilla huippusuorituslistoilla. Pelaajat saavat myös mahdollisuuden voittaa DEAPcoinin ($DEP), pelin sisäisen palkintotokenin.

Cookin' Burger lanseerataan samaan aikaan, kun Singaporessa vuonna 2018 perustettu DEA pyrkii sukeltamaan pelirahoituksen maailmaan play-to-earn (P2E) -pelin ja NFT-markkinapaikan avulla.