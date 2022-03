Loopring on kasvanut 40,87 % viimeisen 24 tunnin aikana, GameStopin kanssa tehdystä kumppanuudesta johtuvien uutisten myötä GameStop NFT -markkinapaikalla. Sen arvo oli kirjoittamishetkellä 1,17 dollaria.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa LRC:tä, tämä opas on sinua varten.

Paybis tukee kryptovaluuttakaupankäyntiä yli 180 maasta ja ennennäkemättömässä 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Alusta tarjoaa alan alhaisimpia vaihtokursseja ja maksuja.

Patingate on Liettua-pohjainen Fintech-yritys perustettu vuonna 2014. Maksuyhdyskäytävä tarjoaa Cryptocurrency-maksupalveluja kaikenkokoisille yrityksille. Lupaperusteinen tilinhallinta, Fiat-maksut pankkitilille ja upouusi sähköpostin laskutusominaisuus ovat vain muutamia syitä, miksi pinnoittaminen on tullut monien maksuprosessori.

LRC on Loopringin, avoimen, Ethereum-pohjaisen protokollan, kryptotoken, jonka tarkoituksena on rakentaa hajautettuja kryptovaihtoja.

Loopring aikoo yhdistää keskitetyn tilausten täsmäytyksen, hajautetun lohkoketjun välisen tilausselvityksen kanssa hybridiratkaisuksi, joka hyödyntää molempien maailmojen parhaat puolet.

Loopring Protocol pyrkii vähentämään tai poistamaan DEX:ien tehottomuutta säilyttäen samalla niiden edut. Se hoitaa kaupat ketjussa, mutta hallinnoi tilauksia keskitetysti.

Se myös yhdistää useita tilauksia kiertokaupoiksi sen sijaan, että sallisi tiukasti yksi versus yksi kauppaparin. Tällä tavalla protokolla odottaa parantavan DEX-likviditeettiä, samalla kun tehostetaan toimeksiantojen toteuttamista.

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Wallet Investor on erittäin nousujohteinen Loopringin suhteen. He odottavat nousua pitkällä aikavälillä. Heidän mukaansa yhden LRC:n hinta on 4,65 dollaria maaliskuussa 2027. Viiden vuoden sijoitus tuottaa siten noin + 295,49 %. Jos sijoitat 100 dollaria LRC:hen nyt, saatat saada 395,49 dollaria vuonna 2027.

